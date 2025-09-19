Фредериксен: Дания планирует приобрести дальнобойное высокоточное оружие

ЦАМТО, 18 сентября. Дания впервые планирует приобрести дальнобойное высокоточное вооружение для сдерживания внешних угроз. Об этом, как передает "РИА Новости", заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

"Россия будет угрозой для Дании еще многие годы... Мы должны быть способны сдержать нападение на Данию и НАТО... Правительство приняло принципиальное решение о том, что Дания впервые закупит дальнобойное высокоточное оружие", – заявила М.Фредериксен, фрагмент ее выступления приводит телеканал TV2.

По словам министра обороны Дании Троэльса Лунда Поульсена, Копенгаген сейчас находится в процессе "исторической" модернизации датской обороны. Он отметил, что точная сумма, которую планируется потратить на новое оружие, как и конкретный тип вооружения, еще не определены.

"Мы приобретаем дальнобойное высокоточное вооружение для того, чтобы путем сдерживания избежать ситуации, когда оно понадобится. Это требуется НАТО, и это поспособствует достижению того, что Европа сможет защищаться самостоятельно не позднее 2030 года", – заявил Т.Поульсен, его слова приводятся в пресс-релизе Министерства обороны.

Власти Дании на днях приняли решение о закупке систем противовоздушной обороны на сумму более 9 млрд. долл., выбрав европейские системы ПВО.