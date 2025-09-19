Войти
ЦАМТО

GRSE передала второй противолодочный корабль ASW-SWC ВМС Индии

438
0
0
Источник изображения: Фото: pib.gov.in

ЦАМТО, 18 сентября. Минобороны Индии объявило о передаче ВМС страны нового противолодочного корабля для мелководного фарватера ASW-SWC (Anti-Submarine Warfare Shallow Water Craft), "Андрот".

Церемония состоялась 13 сентября на предприятии компании Garden Reach Shipbuilders & Engineers (GRSE) в Калькутте.

Спуск "Андрот" на воду, являющегося вторым из восьми заказанных кораблей ASW-SWC, состоялся на предприятии GRSE в марте 2023 года. Как планируется, он будет введен в боевой состав индийского флота в ближайшее время.

Как сообщал ЦАМТО, соглашение на строительство 8 кораблей ASW-SWC Министерство обороны Индии заключило с компанией GRSE 29 апреля 2019 года. Его стоимость составила 63,11 млрд. рупий (около 901,5 млн. долл. на день заключения). Днем позднее Минобороны Индии заключило аналогичный контракт на строительство 8 кораблей с компанией Cochin Shipyard Limited (CSL).

GRSE реализует проект совместно с Larsen & Toubro (L&T). Компании построят по четыре корабля. Резка стали для головного корабля серии, "Арнала", началась 31 декабря 2020 года. GRSE передала корабль командованию ВМС Индии 8 мая 2025 года, а 18 июня 2025 года он вошел в боевой состав Восточного командования флота.

В июле 2025 года состоялся спуск на воду восьмого и последнего корабля серии, получившего наименование "Аджай".

Как планируется, 16 кораблей класса "Арнала" (ASW-SWC) заменят противолодочные корветы класса "Абхай" (Проект 1241PE / "Паук-2"), принятые на вооружение ВМС Индии в 1989-1991 гг.

ASW-SWC будут применяться для противолодочной борьбы в прибрежных водах совместно с самолетами, ведения разведки и постановки мин. Они также могут использоваться для проведения поисково-спасательных операций и в конфликтах низкой интенсивности.

Длина корабля класса "Арнала" (ASW-SWC) составляет 77,6 м, ширина – 10,2 м, осадка – 2,7 м, водоизмещение – около 1490 т, скорость – до 25 узлов, дальность хода – 1800 морских миль на скорости 14 узлов, экипаж корабля – 57 человек.

В состав вооружения входят легкие торпеды, противолодочные ракеты, артиллерийская установка NSG-30 и два 12,7-мм пулемета.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Компании
GRSE
Проекты
2020-й год
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.09 09:29
  • 1
Ответ на "Быстрее, компактнее, мощнее: новая концепция эскадры от BAE Systems"
  • 19.09 05:38
  • 0
Ответ на забавный текст "Специалист по дезинформации: мечта Путина сбывается. Без единого выстрела (Onet.pl, Польша)"
  • 19.09 03:57
  • 1
Авианосец "Форд" на прицеле: Россия продемонстрировала свою способность топить американские авианосцы (Sohu, Китай)
  • 19.09 03:46
  • 1
Сигнал Израилю: ВМС и ВВС Турции и Египта проведут совместные учения
  • 19.09 03:41
  • 1
Специалист по дезинформации: мечта Путина сбывается. Без единого выстрела (Onet.pl, Польша)
  • 19.09 02:01
  • 0
О советской танковой школе
  • 18.09 21:04
  • 0
Комментарий к "«Ростех»: Танки России задают моду для тяжелой бронетехники во всем мире"
  • 18.09 20:50
  • 10540
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 17.09 11:43
  • 1
Быстрее, компактнее, мощнее: новая концепция эскадры от BAE Systems
  • 17.09 10:26
  • 2
«Росэл» начинает выпуск новой линейки отечественных серверов для ИИ
  • 17.09 04:50
  • 0
Ответ на "На Западе предупредили о превосходстве России в возможностях ПКР"
  • 17.09 04:05
  • 0
Ответ на "В Госдуме рассказали о готовности применить против Европы мощное оружие"
  • 17.09 02:05
  • 0
Ответ на "Стало известно о превосходстве алжирских Су-34 над российскими"
  • 17.09 00:40
  • 0
Вот интересная тема: поверим, что евроНАТО готовится к "отражению российской агрессии".
  • 16.09 22:55
  • 0
Ответ на "«Крупнейшая модернизация в истории»: Чехия подвела итоги подготовки к войне"