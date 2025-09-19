Войти
Армия США сняла с вооружения самолёты разведки Beechcraft RC-12 Guardrail и ARL

Источник изображения: topwar.ru

Beechcraft RC-12

На днях армия США объявила об официальном снятии с вооружения разведывательных самолётов Beechcraft RC-12 Guardrail и Airborne Reconnaissance Low (ARL) после долгих лет эксплуатации. За свою долгую историю службы самолёты налетали более 120 тыс. часов, совершив свыше 30 тыс. боевых вылетов.

Guardrail эксплуатируется с 1975 года, когда он был задействован для выполнения разведывательных задач на Корейском полуострове, отслеживая перемещения в демилитаризованной зоне.

Источник изображения: topwar.ru

ARL

Самолёты ARL поступили на вооружение в 1990-х годах, присоединившись к операциям командования разведки и безопасности армии США (INSCOM). В частности, он эффективно действовал, выполняя миссии по борьбе с незаконным оборотом наркотиков в Андах.

Для временной замены выведенных из эксплуатации машин армия США запустила программу ATHENA, в рамках которой на вооружение поступят платформы, оснащённые оборудованием для ведения геопространственной, радиоэлектронной и радиотехнической разведки.

Однако конечной целью является проект HADES, который предусматривает создание нового пилотируемого разведывательного самолёта на базе канадского сверхдальнего бизнес-джета Bombardier Global 6500. Как ожидается, новый комплекс будет отличаться простотой и оптимизацией бортовой обработки данных благодаря интеграции ИИ.

  В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
C-12
Компании
Beechcraft
Bombardier
Проекты
AI
