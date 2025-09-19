Войти
ТАСС

Роскосмос и АФК "Система" создадут спутниковую группировку для ДЗЗ

АФК «Система»
Логотип АФК «Система».
Источник изображения: www.sistema.ru

В госкорпорации добавили, что на первом этапе сотрудничества стороны совместно определят перспективные технические параметры и облик космических аппаратов

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Роскосмос и российская инвестиционная компания АФК "Система" создадут орбитальную группировку космических аппаратов для дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ). Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации.

"Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Баканов и основатель публичной российской инвестиционной компании АФК "Система" Владимир Евтушенков подписали соглашение о сотрудничестве, оно направлено на создание эффективной орбитальной группировки космических аппаратов для дистанционного зондирования Земли", - говорится в сообщении.

В Роскосмосе уточнили, что документ предусматривает формирование дочерней организацией АФК "Система" - группой компаний "Спутникс" - группировки аппаратов ДЗЗ, которые с помощью Роскосмоса будут выведены на орбиту.

В госкорпорации добавили, что на первом этапе сотрудничества стороны совместно определят перспективные технические параметры и облик космических аппаратов. "Новая группировка позволит повысить эффективность деятельности России в области исследования и использования космического пространства. Реализация проекта также послужит созданию условий для ускоренного развития частной космонавтики в стране", - подчеркнули в Роскосмосе. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Роскосмос
