Ascend970: Китай в ходе технологической войны с США представил новейшие ИИ-чипы

Источник изображения: topwar.ru

Технологическая война между Китаем и Соединёнными Штатами набирает обороты. К сожалению, наша страна пока в этом противостоянии не участвует. Однако хочется надеяться, что удастся наверстать упущенное, чтобы потом вновь на маяться с «отчётами по импортозамещению» в современных высокотехнологических отраслях.

Китайская компания Huawei пообещала в скором времени добиться «революционного прорыва» в сфере ИИ-вычислений. Несмотря на американские санкции, компания, как сама заявляет, обходится без иностранных комплектующих и технологий.

В частности, китайский гигант представил новое оборудование, которое позволит обеспечить «высочайшую вычислительную мощность без использования микрочипов от Nvidia».

Китайская пресса по этому поводу пишет:

Это настоящий прорыв, который потенциально может устранить сдерживающий поток поставок, который ограничивает устремления Китая в области искусственного интеллекта. Шэньчжэньский гигант телекоммуникационного оборудования заявил, что разработал самый мощный в мире суперузловой вычислительный кластер с использованием собственных технологий производства микросхем, что укрепит самодостаточность КНР в области ИИ-вычислений.

Зампредседателя совета директоров компании Сюй Чжицзюн сообщил о планах по выпуску модернизированных ИИ-чипов до 2028 года, включая Ascend 950PR и версии вплоть до 970. Презентация уже состоялась.

Ожидается, что они по своей производительности превзойдут аналоги от других технологических гигантов, включая AMD.

На презентации была представлена и собственная версия памяти HiZQ 2.0 с пропускной способностью до 4 ТБ/с.

При этом США размышляют не над тем, как создать перспективные микрочипы, производительнее китайских, а над тем, как создать Китаю трудности для создания их продукции. Тактика санкций, тарифов и запретов – излюбленный американский метод.

Страны
Китай
США
