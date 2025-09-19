Ascend970: Китай в ходе технологической войны с США представил новейшие ИИ-чипы

Источник изображения: topwar.ru
Технологическая война между Китаем и Соединёнными Штатами набирает обороты. К сожалению, наша страна пока в этом противостоянии не участвует. Однако хочется надеяться, что удастся наверстать упущенное, чтобы потом вновь на маяться с «отчётами по импортозамещению» в современных высокотехнологических отраслях.
Китайская компания Huawei пообещала в скором времени добиться «революционного прорыва» в сфере ИИ-вычислений. Несмотря на американские санкции, компания, как сама заявляет, обходится без иностранных комплектующих и технологий.
В частности, китайский гигант представил новое оборудование, которое позволит обеспечить «высочайшую вычислительную мощность без использования микрочипов от Nvidia».
Китайская пресса по этому поводу пишет:
Зампредседателя совета директоров компании Сюй Чжицзюн сообщил о планах по выпуску модернизированных ИИ-чипов до 2028 года, включая Ascend 950PR и версии вплоть до 970. Презентация уже состоялась.
Ожидается, что они по своей производительности превзойдут аналоги от других технологических гигантов, включая AMD.
На презентации была представлена и собственная версия памяти HiZQ 2.0 с пропускной способностью до 4 ТБ/с.
При этом США размышляют не над тем, как создать перспективные микрочипы, производительнее китайских, а над тем, как создать Китаю трудности для создания их продукции. Тактика санкций, тарифов и запретов – излюбленный американский метод.