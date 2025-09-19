Войти
ФСБ сорвала убийство главы оборонного предприятия в Санкт-Петербурге

Бойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ.
Источник изображения: © РИА Новости / Дмитрий Макеев

ФСБ задержала в Санкт-Петербурге агентов украинских спецслужб

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. ФСБ сообщила, что разгромила в Санкт-Петербурге агентурную сеть спецслужб Украины, готовившую теракт против главы одного из оборонных предприятий, злоумышленники собирались взорвать его автомобиль, тайник с бомбой был оборудован на одном из городских кладбищ, задержанным грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Санкт-Петербурге пресечена деятельность агентурной сети украинских спецслужб, состоявшей из трех граждан России 1993, 1994 и 2006 г.р., причастных к подготовке террористического акта в отношении руководителя одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса путем подрыва его автомобиля с применением самодельного взрывного устройства", - говорится в сообщении.

"По указанию куратора из украинской терорганизации, курируемой Главным управлением разведки Минобороны Украины, двое задержанных осуществили наблюдение за объектом террористических устремлений, провели разведку по месту его жительства и посредством тайника, оборудованного на одном из кладбищ Санкт-Петербурга, передали исполнителю взрывное устройство", - отмечает ФСБ.

В ходе опросов получены признательные показания задержанных о подготовке теракта и сотрудничестве с противником посредством мессенджера Telegram, добавили в российской спецслужбе.

Следственной службой УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области возбуждены уголовные дела по статьям о приготовлении к теракту, о незаконном обороте взрывчатых веществ или взрывных устройств.

"Продолжаются оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия с целью дополнительной квалификации их деяний по ч. 2 ст. 205.4 (участие в террористическом сообществе), ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности террористической организации) и ст. 275 (государственная измена) УК России, по совокупности которых им грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы", - говорится в сообщении.

ФСБ вновь обратила внимание на то, что спецслужбы Украины не снижают активность поиска в интернет-пространстве потенциальных исполнителей терактов и диверсий. Во избежание провокаций со стороны злоумышленников в интернете ФСБ призывала россиян к бдительности и по возможности воздерживаться от использования мессенджеров Telegram и WhatsApp с незнакомыми контактами.

Страны
Россия
Украина
