Кононенко: создание НКЦ говорит о намерении России укреплять позиции в космосе

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Открытие Национального космического центра (НКЦ) является мощным сигналом о намерении России сохранять и укреплять позиции в космосе, несмотря на вызовы современного мира. Такое мнение ТАСС высказал командир отряда космонавтов Роскосмоса, заместитель руководителя ЦПК им. Ю. А. Гагарина Олег Кононенко.

Центр открылся в Москве 13 сентября. "Строительство такого футуристичного НКЦ имеет символическое значение. Это мощный сигнал о намерении России сохранять и укреплять свои позиции в космосе, несмотря на все вызовы современного мира. Сооружение представляет собой единый комплекс зданий площадью 257 тыс. кв.м с различной этажностью. Самая высокая часть центра - 47-этажная башня высотой 288 м, которая символизирует ракету на старте", - сказал Кононенко.

Синергия и прорывные проекты

В стенах центра разместятся более 30 предприятий ракетно-космической отрасли с общей численностью порядка 10 тыс. человек. Среди них - АО "ГКНПЦ им. М. В. Хруничева", АО "ЦЭНКИ", АО "Российские космические системы", АО "РКЦ "Прогресс", АО "Решетнев", АО "Корпорация "МИТ", ПАО "РКК "Энергия", АО "ЦНИИмаш", АО "НПО Лавочкина".

"Считаю НКЦ масштабным и знаковым проектом для российской космонавтики, так как в современном комплексе под одной крышей сосредоточатся ведущие организации отрасли. Данное событие имеет важнейшее значение и несет практическую пользу для ракетно-космической промышленности. Во-первых, обеспечивается синергия - объединение в одном месте головных офисов и ключевых подразделений госкорпорации "Роскосмос", ведущих конструкторских бюро, научно-исследовательских институтов. Это главная цель. Должно коренным образом улучшиться взаимодействие между всеми организациями, сократиться время на согласование и принятие решений", - добавил космонавт.

Кононенко также отметил, что создание центра позволит осуществить технологический рывок и сконцентрироваться на прорывных проектах. "Современное оборудование для моделирования, прочностных испытаний виртуальных моделей позволит "прожить" жизнь ракеты-носителя или космического аппарата в цифре, прежде чем делать дорогостоящий металл. Это экономит колоссальные средства и время", - сказал он.

В составе НКЦ - офисные помещения, конгресс-центр, объединенный отраслевой информационный центр с уникальными мультимедийными системами, инфраструктура для сотрудников. "Все это должно создать условия, необходимые для реализации масштабных задач нового национального проекта "Космос", в том числе создание Российской орбитальной станции и ракеты-носителя "Амур" с возвращаемой первой ступенью, развертывание конвейерного производства космических аппаратов для существенного увеличения российской орбитальной группировки в интересах связи, навигации и дистанционного зондирования, развитие ядерной космической энергетики, исследование дальнего космоса", - добавил Герой России.

"Мозговой центр"

Кононенко подчеркнул, что НКЦ задуман как "мозговой центр" отечественной космонавтики, новый центр компетенций и притяжения инвестиций. "Он должен стать точкой привлечения не только для государственных, но и для частных компаний (стартапов в области малых спутников, спутниковой связи, дистанционного зондирования). Это может создать здоровую конкурентную среду. Кроме того, центр призван развить кадровый потенциал, привлечь молодых и талантливых специалистов. Идея в том, чтобы создать среду, где студенты, ученые и инженеры работают бок о бок. Кроме того, современная среда и близость к науке должны помочь в решении одной из главных проблем отрасли - "старение" кадров", - уточнил космонавт.

Студенты вузов смогут приходить на стажировки в лаборатории НКЦ, работать с ведущими инженерами и сразу вовлекаться в реальные проекты. "Талантливый выпускник вуза с большей вероятностью пойдет работать в современный центр с передовыми технологиями, а ученые из исследовательских институтов будут физически ближе к инженерам-практикам. Это ускорит внедрение фундаментальных научных разработок в конкретные изделия - новые материалы, системы управления, двигатели", - отметил Кононенко.

Командир отряда космонавтов Роскосмоса добавил, что создание технологического центра поднимет имидж и престиж госкорпорации, а также изменит восприятие отрасли на "современную и технологичную индустрию, что важно для привлечения новых партнеров и молодых талантов".

Новые технологии и возможности

Олег Кононенко высказал мнение, что архитектурный облик, техническое оснащение и возможности нового НКЦ привлекут молодых специалистов. "Современная архитектура, огромные пространства, стекло и бетон - это визуально привлекательно для молодежи. НКЦ позиционируется как место с открытыми мастерскими, центрами прототипирования, лекториями, где можно потрогать технологии руками, что несомненно вызовет огромный интерес среди молодых специалистов. Возможность поработать с современным оборудованием (3D-принтеры, мощные симуляторы, VR-тренажеры) - мощнейший магнит для молодых талантов", - отметил космонавт.

Он добавил, что центр обеспечивает интеграцию с ведущими вузами. "А это прямая дорога от диплома к интересной работе. Музей, открытые лекции космонавтов и инженеров, дни открытых дверей - все это будет работать на популяризацию космонавтики. Молодежь сможет прийти и прикоснуться к космосу, почувствовать свою сопричастность. Открытие НКЦ - это амбициозный и необходимый шаг в модернизации российской космической программы. Мое мнение: успех центра будет измеряться не высотой башни, а тем, насколько он действительно сможет ускорить разработку новых технологий, привлечь таланты и помочь России реализовать свои "космические" амбиции. НКЦ должен дать отрасли именно то, чего ей не хватает: скорость, синергию и фокус на будущем. Очень хочется, чтобы НКЦ стал настоящим драйвером развития космонавтики в России", - заявил Кононенко.

Командир отряда космонавтов Роскосмоса отметил, что НКЦ - "интеллектуальный реактор", где при правильном управлении и поддержке может происходить цепная реакция гениальных идей и прорывных технологий. "Задача государства и руководства отрасли - не дать этому реактору превратиться в застывшую бюрократическую структуру, а поддерживать в нем критический уровень творческой энергии и конкуренции", - сказал он.