P-8A Poseidon

Северная Атлантика и Арктика традиционно являются зонами соперничества между ВМФ РФ и ВМС стран НАТО. Как полагают на Западе, в последние годы, по мере возрождения российского подводного флота, он стал увеличивать активность на этих участках мирового океана.

В этих водах находится много российских субмарин и кораблей. Нас критиковали, в частности, со стороны США, за то, что мы понятия не имеем, что там происходит, и это давно является требованием к Дании

- говорится в издании TV2.

Данную ситуацию решили исправить текущие власти страны. Министр обороны Троэльс Лунд Поульсен сообщил, что правительство собралось инвестировать «двузначную сумму», то есть миллиарды долларов, в приобретение у США морских патрульных самолётов P-8 Poseidon, имеющих возможности ПЛО за счёт придаваемых им средств разведки, торпед и ракет. Они будут облетать воды к востоку от Гренландии, «преследуя российские корабли и подлодки».

Данные самолёты обходятся в солидную сумму – стоимость одного борта составляет около $240 млн. При этом речь идёт о приобретении «целого парка». Столь крупная закупка вызвала острую критику у целого ряда датских обозревателей.

Это решение свидетельствует о нехватке [толковых] офицеров в высшем руководстве вооружённых сил Дании, у которого наблюдается полное отсутствие военных компетенций

- говорится в местном издании Olfi.

Challenger CL-604

В контексте модернизации войск страны данная закупка воспринимается как неоправданная роскошь, отвлекающая средства от удовлетворения базовых потребностей, таких как необходимость перевооружения армии и флота.

В отчёте DIIS подчёркивается, что P-8A – это «дорогая игрушка» для Арктики, так как сложно поддерживать в исправном состоянии даже имеющийся парк небольших патрульных самолётов Challenger CL-604 (из 4 бортов). Отмечается, что P-8A предназначен для глубокого патрулирования (имея рабочую дальность до 7500 км). Датские эксперты считают это «перекосом» для Арктики, где нужно использовать дроны или вертолёты MH-60 Seahawk. Существующие Challenger покрывают 80% нужд, а P-8A добавит «излишества» без пропорциональной выгоды.

Указывается, что стоимость жизненного цикла флота из 4-6 P-8A составит $1–2 млрд, включая топливо и обслуживание, что критикуется как «неоправданная роскошь» для такой маленькой страны, имеющей всего 5,8 млн жителей.