«Революция в области лазерного перехвата»: Израиль завершил разработку Iron Beam

Источник изображения: topwar.ru
Израильская компания Rafael совместно с Минобороны завершила финальную серию испытаний Iron Beam 450 – «первой в мире действующей высокоэнергетической системы лазерной защиты», как пояснил разработчик, показав соответствующее видео.
Завершающий цикл тестов длился несколько недель на юге страны. Комплекс показал способность перехватывать ракеты, миномётные боеприпасы, авиацию и БПЛА в различных сценариях. В связи с окончанием испытаний разработка базового изделия завершена и начинаются его поставки в войска; первые подразделения получат лазерную установку к концу года и включат состав единой системы ПВО.
Источник изображения: topwar.ru
Iron Beam предназначена для высокоточного и эффективного противодействия воздушным угрозам при минимальных затратах на перехват. Она призвана дополнить существующие системы, в том числе Iron Dome, David’s Sling и Arrow, и использует технологию «адаптивной оптики» концерна Rafael для создания стабильного и сфокусированного луча.
Источник изображения: topwar.ru
- говорится в пресс-релизе.
Источник изображения: topwar.ru
Министр обороны Исраэль Кац заявил по этому поводу: