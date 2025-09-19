«Революция в области лазерного перехвата»: Израиль завершил разработку Iron Beam

Источник изображения: topwar.ru

Израильская компания Rafael совместно с Минобороны завершила финальную серию испытаний Iron Beam 450 – «первой в мире действующей высокоэнергетической системы лазерной защиты», как пояснил разработчик, показав соответствующее видео.

Завершающий цикл тестов длился несколько недель на юге страны. Комплекс показал способность перехватывать ракеты, миномётные боеприпасы, авиацию и БПЛА в различных сценариях. В связи с окончанием испытаний разработка базового изделия завершена и начинаются его поставки в войска; первые подразделения получат лазерную установку к концу года и включат состав единой системы ПВО.

Источник изображения: topwar.ru

Iron Beam предназначена для высокоточного и эффективного противодействия воздушным угрозам при минимальных затратах на перехват. Она призвана дополнить существующие системы, в том числе Iron Dome, David’s Sling и Arrow, и использует технологию «адаптивной оптики» концерна Rafael для создания стабильного и сфокусированного луча.

Источник изображения: topwar.ru

Компания Rafael с гордостью завершает серию успешных комплексных испытаний лазерной системы, которые включали в себя множество сложных сценариев, с которыми она справилась на отлично. Rafael возглавляет революцию в области лазерного перехвата

- говорится в пресс-релизе.

Источник изображения: topwar.ru

Министр обороны Исраэль Кац заявил по этому поводу:

Наши враги из Газы, Ирана, Ливана, Йемена и других стран должны знать: мы сильны не только в обороне, но и в нападении.