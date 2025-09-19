Танки Т-80 стали "бесшумной смертью" для боевиков ВСУ

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Находящиеся на вооружении армии России танки Т-80 различных модификаций имеют возможность передвигаться практически бесшумно. Особенно не слышны боевые машины с газотурбинными двигателями в тот момент, когда они едут на вас.

Об этом в очередной раз напомнили в материале "Штурмовиков поддерживают "боевые колесницы" Альберта Рубеняна, появившемся в газете "Красная звезда" перед Днем Танкиста.

"Особую роль сыграли танки Т-80БВМ, - упоминается в публикации. - Благодаря газотурбинным двигателям они малошумны, особенно при движении вперёд. Один из экипажей смог ночью подъехать к укреплённой позиции противника на 40 метров. Враг не успел среагировать.

- Подъехали почти в упор. Они копали, не слышали нас. Дали залп, откатились. Те даже не поняли, что произошло, - рассказывает "Белый". В таких операциях важна каждая секунда. Приказ на откат - и танк уходит назад".

Напомним, что на Т-80БВМ устанавливают ГТД-1250, которые как понятно из названия имеют мощность 1250 лошадиных сил и способны разгонять 47-тонные машины, вооруженные мощными 125-мм пушками, до 70 километров в час.