В России изменятся требования к военной форме

Форма для военных с 2026 года должна будет изготавливаться на территории России

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Форма для российских военных с 2026 года должна изготавливаться российскими организациями на территории России, а к 2027 году – также из тканей российского производства, следует из указа президента РФ Владимира Путина, с которым ознакомилось РИА Новости.

В этом документе идет речь о закупках вещевого имущества для нужд Вооруженных сил РФ, осуществляемых в соответствии с законодательством о контрактной системе в сфере госзакупок и законодательством в сфере государственного оборонного заказа для нужд ВС РФ.

Глава государства поручил правительству, Минобороны и Минпромторгу "принять дополнительные меры, предусматривающие начиная с 1 января 2026 года поставку… вещевого имущества, изготовленного российскими организациями, производственные мощности которых находятся на территории Российской Федерации, а к 2027 году - также из тканей и трикотажных полотен, произведенных на территории Российской Федерации".

Как указано в документе, это необходимо для "исключения закупок вещевого имущества иностранного производства для нужд Вооруженных сил РФ, материалов иностранного производства, используемых для изготовления данного имущества".