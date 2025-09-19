Войти
РИА Новости

В России изменятся требования к военной форме

441
0
+1
Вооруженные силы РФ
Вооруженные силы РФ.
Источник изображения: © РИА Новости / Илья Питалев

Форма для военных с 2026 года должна будет изготавливаться на территории России

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Форма для российских военных с 2026 года должна изготавливаться российскими организациями на территории России, а к 2027 году – также из тканей российского производства, следует из указа президента РФ Владимира Путина, с которым ознакомилось РИА Новости.

В этом документе идет речь о закупках вещевого имущества для нужд Вооруженных сил РФ, осуществляемых в соответствии с законодательством о контрактной системе в сфере госзакупок и законодательством в сфере государственного оборонного заказа для нужд ВС РФ.

Глава государства поручил правительству, Минобороны и Минпромторгу "принять дополнительные меры, предусматривающие начиная с 1 января 2026 года поставку… вещевого имущества, изготовленного российскими организациями, производственные мощности которых находятся на территории Российской Федерации, а к 2027 году - также из тканей и трикотажных полотен, произведенных на территории Российской Федерации".

Как указано в документе, это необходимо для "исключения закупок вещевого имущества иностранного производства для нужд Вооруженных сил РФ, материалов иностранного производства, используемых для изготовления данного имущества".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Минпромторг РФ
Персоны
Путин Владимир
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.09 09:29
  • 1
Ответ на "Быстрее, компактнее, мощнее: новая концепция эскадры от BAE Systems"
  • 19.09 05:38
  • 0
Ответ на забавный текст "Специалист по дезинформации: мечта Путина сбывается. Без единого выстрела (Onet.pl, Польша)"
  • 19.09 03:57
  • 1
Авианосец "Форд" на прицеле: Россия продемонстрировала свою способность топить американские авианосцы (Sohu, Китай)
  • 19.09 03:46
  • 1
Сигнал Израилю: ВМС и ВВС Турции и Египта проведут совместные учения
  • 19.09 03:41
  • 1
Специалист по дезинформации: мечта Путина сбывается. Без единого выстрела (Onet.pl, Польша)
  • 19.09 02:01
  • 0
О советской танковой школе
  • 18.09 21:04
  • 0
Комментарий к "«Ростех»: Танки России задают моду для тяжелой бронетехники во всем мире"
  • 18.09 20:50
  • 10540
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 17.09 11:43
  • 1
Быстрее, компактнее, мощнее: новая концепция эскадры от BAE Systems
  • 17.09 10:26
  • 2
«Росэл» начинает выпуск новой линейки отечественных серверов для ИИ
  • 17.09 04:50
  • 0
Ответ на "На Западе предупредили о превосходстве России в возможностях ПКР"
  • 17.09 04:05
  • 0
Ответ на "В Госдуме рассказали о готовности применить против Европы мощное оружие"
  • 17.09 02:05
  • 0
Ответ на "Стало известно о превосходстве алжирских Су-34 над российскими"
  • 17.09 00:40
  • 0
Вот интересная тема: поверим, что евроНАТО готовится к "отражению российской агрессии".
  • 16.09 22:55
  • 0
Ответ на "«Крупнейшая модернизация в истории»: Чехия подвела итоги подготовки к войне"