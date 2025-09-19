Войти
Lenta.ru

В Польше порассуждали о российском «Терминаторе» не базе «Арматы»

456
0
0
Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости.

Defence24: Использование шасси «Арматы» для новой БМПТ повысит универсальность

Перспективная боевая машина поддержки танков (БМПТ), которую могут построить с использованием гусеничной платформы «Армата», станет более универсальной. О возможностях российской БМПТ порассуждало польское издание Defence24.

В публикации обратили внимание на интервью гендиректора «Уралвагонзавода» Александра Потапова, который рассказал о возможной концепции перспективной БМПТ. По его словам, базой для новой модели может стать боевая машина пехоты (БМП) Т-15, построенная на шасси «Армата». БМП может получить другой боевой модуль.

Как пишет издание, одним из изъянов серийной БМПТ «Терминатор» является отсутствие десантного отделения. «Поэтому применение корпуса БМП Т-15 значительно повысило бы универсальность и гибкость конструкции», — говорится в материале.

Тяжелую БМП Т-15 впервые представили на параде Победы в Москве в 2015 году. Машина весом более 50 тонн может нести боевой модуль с автоматической пушкой калибра 30 («Бумеранг-БМ») или 57 (АУ220М «Байкал») миллиметров и ракетами.

В мае наводчик-оператор БМПТ рассказал, что «Терминатор» выдержал восемь попаданий дронов-камикадзе и два удара противотанковыми управляемыми ракетами в зоне спецоперации.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Россия
Продукция
Армата
БМПТ Рамка-99
Т-15
Эпоха БМ
Компании
Уралвагонзавод
Персоны
Потапов Александр
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.09 09:29
  • 1
Ответ на "Быстрее, компактнее, мощнее: новая концепция эскадры от BAE Systems"
  • 19.09 05:38
  • 0
Ответ на забавный текст "Специалист по дезинформации: мечта Путина сбывается. Без единого выстрела (Onet.pl, Польша)"
  • 19.09 03:57
  • 1
Авианосец "Форд" на прицеле: Россия продемонстрировала свою способность топить американские авианосцы (Sohu, Китай)
  • 19.09 03:46
  • 1
Сигнал Израилю: ВМС и ВВС Турции и Египта проведут совместные учения
  • 19.09 03:41
  • 1
Специалист по дезинформации: мечта Путина сбывается. Без единого выстрела (Onet.pl, Польша)
  • 19.09 02:01
  • 0
О советской танковой школе
  • 18.09 21:04
  • 0
Комментарий к "«Ростех»: Танки России задают моду для тяжелой бронетехники во всем мире"
  • 18.09 20:50
  • 10540
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 17.09 11:43
  • 1
Быстрее, компактнее, мощнее: новая концепция эскадры от BAE Systems
  • 17.09 10:26
  • 2
«Росэл» начинает выпуск новой линейки отечественных серверов для ИИ
  • 17.09 04:50
  • 0
Ответ на "На Западе предупредили о превосходстве России в возможностях ПКР"
  • 17.09 04:05
  • 0
Ответ на "В Госдуме рассказали о готовности применить против Европы мощное оружие"
  • 17.09 02:05
  • 0
Ответ на "Стало известно о превосходстве алжирских Су-34 над российскими"
  • 17.09 00:40
  • 0
Вот интересная тема: поверим, что евроНАТО готовится к "отражению российской агрессии".
  • 16.09 22:55
  • 0
Ответ на "«Крупнейшая модернизация в истории»: Чехия подвела итоги подготовки к войне"