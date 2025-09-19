Sohu: американские авианосцы бессильны против российских подлодок

Противолодочная операция НАТО у берегов Норвегии показала — альянс не способен противостоять российским подлодкам, пишет Sohu. Также китайские журналисты отмечают, что в XXI веке у истребителей-невидимок нет шансов против атомных подводных лодок.

Американский журнал "National Interest" сообщил, что недавняя противолодочная операция НАТО в Северном море выявила тяжелую проблему: над американскими авианосцами нависла потенциальная угроза, и она куда серьезнее, чем ожидали военные. В статье указывается, что доказательств того, что НАТО могут эффективно противодействовать российским атомным подводным лодкам, нет. Это значит, что дорогостоящий авианосец "Форд" с высокой долей вероятности является не более чем хорошей мишенью для подлодок.

По свидетельству источников, на прошлой неделе НАТО развернули крупномасштабную противолодочную операцию в норвежской акватории: искали неуловимые российские атомные подводные лодки проекта "Ясень". Эта огромная стальная акула прошла в опасной близости от предмета гордости американского ВМФ — АУГ во главе с авианосцем "Форд". Что еще более тревожно — все три российские атомные подводные лодки проекта "Ясень" и модернизированные "Ясень-М" вдруг бесследно исчезли всего в 45 километрах от территориальных вод Норвегии.

Согласно военным аналитикам, стоит только этим подводным хищникам прорвать оборону, как они получат возможность запустить большое количество высокоточного оружия. На снимках со спутника видно, что российская подлодка успешно пробралась на расстояние, с которого она могла торпедировать "Форд". Это не просто прорыв в области военного искусства, но и показатель значительной эскалации противостояния между ВМФ России и НАТО. Таким образом Москва четко дала понять, что ее подводные силы не боятся передовых авианосцев США в водах, окружающих Россию.

Стоит отметить, что всего через несколько недель после саммита лидеров США и России на Аляске обе страны устроили уникальную демонстрацию своих сил. Тогда США с помпой продемонстрировали бомбардировщики B-2 Ghost и истребители F-22 Raptor; сейчас уже Россия продемонстрировала мощь своих подводных лодок, которую нельзя недооценивать. Очевидцы вспоминали, что, когда Путин сходил со спецборта на Аляске и над ним со свистом пролетел американский самолет, он лишь выдал многозначительно-холодную улыбку — хозяин Кремля понимал, что вот российские-то атомные подлодки нагонят страх на американские авианосцы по-настоящему.

Если сравнивать их по стоимости, то "Форд" обошелся США примерно в 13 миллиардов долларов, в то время как прошмыгнувшая прямо под носом НАТО атомная подводная лодка проекта "Ясень" стоит всего 1,5 миллиарда долларов. Таким образом, в подводной войне у России явное преимущество ввиду соотношения цены и качества. Масштабная противолодочная операция НАТО наглядно продемонстрировала наличие фатальной угрозы дорогим американским морским объектам со стороны российских подлодок.

В текущих реалиях современной системы ограничения и воспрещения доступа и маневра выживаемость традиционных крупных надводных кораблей подвергается серьезному испытанию. Военные эксперты из Китая и России уже давно тщательно изучили слабые стороны американских авианосцев и разработали методы нанесения смертельного удара в случае потенциального конфликта. Для американских военных потеря даже одного авианосца нанесет сокрушительный удар по их мощи в мире. Поэтому американским командирам-флотоводцам пришлось размещать авианосцы на относительно безопасной второй линии — а именно это весьма на руку их противникам.

Военные эксперты отмечают, что вынудить противника отвести авианосец подальше от поля боя на самом деле столь же эффективно, как и непосредственно его потопить. Когда палубная авиация не может действовать в своем эффективном боевом радиусе, то каким бы совершенным ни был авианосец, он все равно будет не более чем плавучим железным гробом. Операция по поиску подводных лодок в норвежских водах в конечном счете не принесла никаких результатов, и это заставило Пентагон пересмотреть уровень угрозы российских подводных лодок. Хотя США и Россия все еще находятся в состоянии мира, тот факт, что российские подводные лодки находятся необычайно близко к американским авианосцам уже сам по себе тревожный набат для США: в будущих высокоинтенсивных конфликтах эти дорогущие морские крепости могут оказаться куда более уязвимыми, чем это представлялось ранее.

Из поспешной реакции командования НАТО видно, что они наконец осознали экзистенциальную угрозу, с которой столкнутся их линкоры в условиях современной войны. Также становится понятным, почему Путин многозначительно усмехнулся, когда увидел действия американских истребителей на Аляске — в XXI веке исход битвы за господство на море между истребителями-невидимками и атомными подводными лодками, пожалуй, уже предрешен.