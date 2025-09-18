«Низкий уровень готовности»: Индия отказалась от закупки российских ВТС Ил-76

Источник изображения: topwar.ru

ВВС Индии отказались от закупки российского военно-транспортного самолёта Ил-76МД-90А в рамках замены парка Ил-76 более ранних версий, которые должны быть выведены из эксплуатации к 2035 году.

Российская платформа была исключена из-за постоянных опасений по поводу уровня её оперативной готовности, который не соответствует установленному ВВС порогу в 75% для транспортного флота

- говорится в издании IDRW со ссылкой на источники.

В связи с этим, несмотря на предложение России по Ил-76МД-90А, командование ВВС в настоящее время рассматривает альтернативные варианты, включая Airbus A400M Atlas, для удовлетворения своих потребностей в средних транспортных самолётах и стратегических воздушных перевозках.

Сейчас ВВС Индии эксплуатируют 17 самолётов Ил-76, которые были закуплены у СССР в начале 1980-х годов.

Эти четырёхмоторные тяжёлые ВТС, способные перевозить до 48 тонн груза на расстояние до 4000 км, стали незаменимыми помощниками в самых разных миссиях: от переброски войск и ликвидации последствий стихийных бедствий до перевозки тяжёлой техники, такой как артиллерия и танки, на высокогорные базы в Ладакхе

- отмечается в издании.

Источник изображения: topwar.ru

Однако, по словам автора, после более чем 40 лет службы авиапарк испытывает трудности с обслуживанием, нехватку запчастей, усугублённую западными санкциями против России, и снижение уровня готовности до всего 40-50%.

Россия, давний оборонный партнёр, агрессивно продвигает Ил-76МД-90А как «логическую замену» стареющему флоту Индии

- указывается в издании.

Этот модернизированный вариант, представленный в 2012 году, может похвастаться современными двигателями ПС-90А-76 (тягой 14,5 тонн каждый), «стеклянной» кабиной с цифровой авионикой и немного большей полезной нагрузкой в 52 тонны.

По данным IDRW, Москва предложила приобрести за $3-4 млрд 12-16 самолётов с возможной передачей технологий концерну HAL для частичной сборки, «зеркально отражающей модель сотрудничества по Су-30 МКИ»:

Однако источники в ВВС Индии выразили скептицизм относительно надёжности Ил-76МД-90А.

Как указывается, несмотря на возобновление производства, самолёт имеет низкий уровень постоянной готовности, который в подразделениях ВКС РФ составляет менее 65% из-за узких мест в цепочке поставок и проблем с обслуживанием двигателей.

Источник изображения: topwar.ru

Ил-76МД-90А

По словам автора, российский аудит 2023 года показал, что только 30 из 60 единиц Ил-76МД-90А были готовы к немедленному выполнению задач, что «является красным флагом для ВВС Индии, которые требуют 75% готовности».

Как пояснил представитель ВВС Индии, Ил-76МД-90А, хотя и прошёл процедуру улучшения, унаследовал те же системные проблемы, что и его предшественник. При этом санкции против России парализовали поставки запчастей, и даже эксплуатация только сошедших с конвейера самолётов не может гарантировать их бесперебойную работу, необходимую для быстрого развёртывания.

В настоящее время транспортный флот ВВС Индии включает, среди прочего, 11 единиц Lockheed Martin C-130J Super Hercules (грузоподъёмностью 20 тонн) и 56 бортов Airbus C-295MW (9 тонн, местной сборки).

ВВС склоняются к западным платформам из-за их превосходной поддержки жизненного цикла и совместимости с союзниками по Quad (США, Япония, Австралия)

- говорится в издании.