«Ремвооружение» разработало решение для замены стареющего флота мелководных барж

В перевозке грузов на мелководных речных и прибрежных морских участках будет задействована новая линейка несамоходных барж разработки компании

171 отдельное конструкторско-технологическое бюро холдинга «Ремвооружение» (входит в «РТ-Капитал» Госкорпорации Ростех) разработало конструкторскую документацию на линейку несамоходных барж, адаптированных для мелководных речных и прибрежных морских участков. Изделия подходят для «речного паровоза»: один буксир cможет тянуть сразу до трех таких судов. Решение позволит заменить устаревший парк транспортных барж, которые сегодня эксплуатируются в речном флоте, и увеличить долю перевозок внутренним водным транспортом.

Новые баржи предназначены для эксплуатации на акваториях с глубиной не более 3-4 метров: мелководных реках, морях с высоким уровнем дна — Каспийском и Азовском и прибрежных морских участках. Кроме того, суда позволят наладить грузовое сообщение по мелководным участкам крупных рек без необходимости проводить дноуглубительные работы. Кроме того, данные виды барж могут быть задействованы в рамках федерального проекта по улучшению водоемов: «Оздоровление Волги», «Сохранение озера Байкал» и «Сохранение уникальных водных объектов» — для проведения дноуглубительных работ, расчистки устьев рек или сбора загрязненных сточных вод с предприятий на мелких и труднодоступных участках рек.

«Сегодня в России на мелководных реках эксплуатируется свыше 40% барж с возрастом свыше 50 лет, что выше нормативных сроков эксплуатации. В ближайшие два-три года из строя выйдут более тысячи таких судов. Созданное решение позволит обновить стремительно устаревающий мелководный грузовой флот, а также повысит эффективность водных транспортных артерий. Базовая потребность оценивается в районе 1,6 тысячи таких барж. Также они станут важным инфраструктурным инструментом для преодоления логистической изоляции и повышения доступности отдельных субъектов в условиях быстрого обмеления рек. Разработка особенно актуальна для Сибири и Дальнего Востока, где из 375 малых рек сегодня активно используются лишь 154», — сказали в холдинге «Ремвооружение».

Конструкция барж позволит их последовательно отстыковывать и разгружать на маршруте следования, не останавливая весь караван. Это создаст гибкую и масштабируемую транспортную цепочку. За счет этого повысятся скорость перевозки грузов, уменьшатся простои и минимизируются логистические издержки, особенно с учетом слаборазвитой речной инфраструктуры. Данные типы барж могут быть востребованы малыми речными перевозчиками, логистическими компаниями, и структурами Речморфлота в рамках развития речного сообщения, муниципальными властями малых городов, расположенных вдоль рек.

Конструкторское бюро на первом этапе предлагает два типа судов. Первый — баржа-контейнеровоз длиной 83,2 м, шириной 11,34 м и высотой 5,6 м, с максимальной осадкой до 2,5 м и водоизмещением 2200 тонн. Судно сможет перевозить до 20 специализированных цилиндрических контейнеров или 10 стандартных 20-футовых, с возможностью размещения груза как на палубе, так и внутри корпуса.

Второй проект — нефтеналивная баржа длиной 24,5 м, шириной 4,2 м и высотой 2,7 м, с цистерной объемом 50 м³. Водоизмещение нагруженного судна составит 79 тонн, осадка — всего до 1,7 м. Баржа позволит перевозить нефтепродукты и химические жидкости даже при сложных логистических сценариях, например при снабжении малых НПЗ или объектов в Арктике.

Оба типа барж позволяют проводить автономную разгрузку в отсутствие портового оборудования. В перспективе проект может быть адаптирован под Северный морской путь за счет установки системы подогрева груза, усиления ледовой защиты и расширения автоматизации.

Ранее АО «171 ОКТБ» совместно с 35-м судоремонтным заводом реализовывали проекты по разработке и постройке как самоходных, так и несамоходных барж для обслуживания акватории северных морей, а также по сбору радиационной воды с атомного флота. Новая разработка является продолжением уже проводившихся работ с учетом современных требований.