Боевой дрон Ghost Bat от Boeing в одном шаге от принятия на вооружение

MQ-28 Ghost Bat

Беспилотник MQ-28 Ghost Bat, который будет вскоре принят на вооружение ВВС Австралии завершил серию летных испытаний на базе Тиндал, подтвердив свои эксплуатационные возможности.

Разработкой Ghost Bat занималась в течение шести лет компания Boeing Australia. Испытательная серия состояла из 150 летных часов и 20000 часов моделирования. Первый прототип беспилотника был готов к маю 2020-го, а первый полет состоялся в феврале 2021 года. На сегодня в ВВС Австралии имеется восемь прототипов Ghost Bat. Помимо проверки технических параметров пара беспилотников отрабатывала взаимодействие с самолетом ДРЛО E-7A Wedgetail, а также тестировала обмен данными между несколькими дронами и пилотируемым самолетом. Размах крыльев беспилотника — 7,3 м, длина — 11,7 м. Ghost Bat оснащен турбовинтовым двигателем Williams FJ33, который обеспечивает ему хорошую дозвуковую скорость и дальность до 3700 км. В носовой части дрона можно разместить широкий набор полезной нагрузки из разведывательных датчиков и систем вооружения, а его ТТХ дают ему возможность взаимодействия с обычными истребителями.

Александр Агеев