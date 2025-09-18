Герасимов: в зоне СВО российские войска наступают почти на всех направлениях

Наиболее упорные бои развернулись на красноармейском направлении, отметил начальник Генштаба ВС РФ

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Российские войска в зоне специальной военной операции наступают практически на всех направлениях. Об этом заявил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.

"Наши войска в зоне специальной военной операции наступают практически на всех направлениях. При этом наиболее упорные бои развернулись на красноармейском направлении, где противник любыми способами, не считаясь с потерями, безуспешно стремится остановить наше наступление и перехватить инициативу", - отметил Герасимов.

По его данным, группировка войск "Запад" развивает наступление в городе Купянске. Успешно идет продвижение на краснолиманском направлении, где близится к завершению освобождение Кировска. Российские войска вошли в населенный пункт Ямполь, где ведут боевые действия. Противник полностью выбит из Серебрянского лесничества.

"Штурмовые подразделения Южной группировки войск продвигаются в населенном пункте Северск. На александро-калиновском направлении бои идут в непосредственной близости от Константиновки, наши подразделения вошли в Плещеевку. Продолжается уничтожение противника, заблокированного южнее Клебан-Быкского водохранилища" - отметил Герасимов.

"Группировка войск "Восток" развивает наступление в Днепропетровской области и Запорожской области. Хочу отметить роль подразделений морской пехоты в достижении целей специальной военной операции", - сказал начальник Генштаба ВС РФ.