Зеленский рассказал, что Украине нужно для продолжения военных действий

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский.
Источник изображения: Gleb Garanich/Reuters

Зеленский: Украине необходимо $120 млрд, чтобы воевать весь следующий год

Украине необходимо $120 млрд, чтобы воевать весь следующий год, в украинском бюджете заложено $60 млрд, еще $60 млрд нужно где-то найти. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, его заявление приводит украинское агентство УНИАН.

"План «А» для нас - это завершить войну, план «Б» - найти 120 миллиардов долларов", - заявил Зеленский.

Как пишет издание "Страна.ua", $60 млрд, о которых говорит Зеленский, - это только военная помощь, которую Украина рассчитывает получить от иностранных партнеров.

Помимо этого Украине нужно еще примерно $60 млрд внешней помощи для того, чтобы профинансировать все прочие неосвоенные расходы бюджета. "Страна" уточняет, что почти все налоги и сборы, которые собирает Украина, уйдут на конфликт.

18 августа премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что власти республики в 2026 году планируют направить 50% бюджета на закупку и производство вооружений.

По словам главы украинского правительства, приоритеты правительства на следующий год: оборона и сохранность; евроинтеграция; антикоррупция; благополучие; ветеранская политика; макрофинансы и реформы; бизнес; здоровье и спорт; образование и наука; восстановление; культура; зимняя стабильность.

Ранее на Украине раскрыли объем теневой экономики республики.


Павел Иванов

