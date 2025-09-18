Войти
В России объяснили уникальность «Бореев»

Фото: Олег Кулешов / Globallookpress.com
Фото: Олег Кулешов / Globallookpress.com.

Дандыкин: Российские подлодки проекта 955А — единственные РПКСН 4-го поколения

Российские атомные подводные лодки (АПЛ) проекта 955А «Борей-А» остаются единственными в мире ракетными подводными крейсерами стратегического назначения (РПКСН) четвертого поколения. Уникальность «Бореев» объяснил капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с «360».

Эксперт отметил, что американские АПЛ «Огайо», составляющие основу наступательных ядерных сил США, относятся к третьему поколению. Поэтому они значительно уступают «Бореям» по шумности, глубине погружения и ракетному вооружению.

«Российские АПЛ четвертого поколения — основа нашей морской ядерной триады на 50 лет вперед. "Князь Пожарский" — пятое судно модернизированного проекта 955А "Борей-А". Двумя его последними представителями станут субмарины "Дмитрий Донской" и "Князь Владимир". Их планируют сдать в 2026 и 2027 годах», — сказал Дандыкин.

Также он подчеркнул, что аналогов «Князю Пожарскому» в мире нет.

В августе стало известно, что «Князь Пожарский» прибыл в базу Гаджиево в Мурманской области, пункт постоянного базирования на Северном флоте. Пятую подлодку проекта 955А заложили в 2016 году.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Дмитрий Донской
Князь Владимир
Проекты
955 Борей
СФ
Ядерный щит
