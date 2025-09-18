Войти
Lenta.ru

В Китае скопировали российский «Тайфун»

758
0
0
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости.

В Китае заметили копию российского бронеавтомобиля «Тайфун»

Конструкторы нового бронеавтомобиля, который заметили в ходе испытаний в Китае, скопировали решения российского минозащищенного КамАЗ-63968 («Тайфун-К»). Об этом пишет Defence Blog.

В публикации обратили внимание на ролик, демонстрирующий испытания новой машины класса MRAP (Mine-Resistant Ambush-Protected — бронированные автомобили с повышенной противоминной защитой). Автор отметил, что китайский образец повторяет компоновку «Тайфуна». Трехосную машину с колесной формулой 6х6 могли построить на шасси тактического грузовика Shaanxi HMV3.

В задней части машины находится модульный отсек для десанта с гидравлической дверью и противоминными сиденьями. Кресла подвешены к крыше для снижения влияния взрывной волны при наезде на мину.

Китайский «Тайфун» получил гидропневматическую подвеску, которая позволяет водителю регулировать дорожный просвет. «Сходство автомобиля с российской архитектурой MRAP трудно не заметить. Сходство в конструктивной компоновке, философии защиты экипажа и модульной адаптивности отражает то, что может быть более широкой схемой обратного проектирования или лицензионной адаптации», — говорится в материале.

В июле гендиректор завода «Купол» Фанил Зиятдинов сообщил, что госиспытания боевой машины «Тайфун-ПВО» успешно завершены. В ее основе лежит шасси двухосного «Тайфуна».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Продукция
Shaanxi Y-8
Тайфун-К
Проекты
Тайфун
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.09 09:42
  • 10538
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 17.09 18:08
  • 0
Ответ на "Быстрее, компактнее, мощнее: новая концепция эскадры от BAE Systems"
  • 17.09 11:43
  • 1
Быстрее, компактнее, мощнее: новая концепция эскадры от BAE Systems
  • 17.09 10:26
  • 2
«Росэл» начинает выпуск новой линейки отечественных серверов для ИИ
  • 17.09 04:50
  • 0
Ответ на "На Западе предупредили о превосходстве России в возможностях ПКР"
  • 17.09 04:05
  • 0
Ответ на "В Госдуме рассказали о готовности применить против Европы мощное оружие"
  • 17.09 02:05
  • 0
Ответ на "Стало известно о превосходстве алжирских Су-34 над российскими"
  • 17.09 00:40
  • 0
Вот интересная тема: поверим, что евроНАТО готовится к "отражению российской агрессии".
  • 16.09 22:55
  • 0
Ответ на "«Крупнейшая модернизация в истории»: Чехия подвела итоги подготовки к войне"
  • 16.09 17:49
  • 1
«Крупнейшая модернизация в истории»: Чехия подвела итоги подготовки к войне
  • 16.09 16:53
  • 40
Горечь от потерь России в Сирии навеяла мысли о Калмыкии
  • 16.09 07:11
  • 83
ChatGPT-4 и нейросети (ИИ) спешат на помощь ГШ ВС РФ и Российской армии
  • 16.09 03:01
  • 1
Зима на Украине не за горами: что нужно сделать, чтобы свет не погас (CNN, США)
  • 16.09 00:18
  • 0
Ответ на "В США напомнили о провале разрекламированного «Команча»"
  • 16.09 00:05
  • 1
Демонстрация с силой: какое оружие показали на выставке DSEI-2025