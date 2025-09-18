Войти
Согласится ли НАТО сбивать ракеты и дроны из России над Украиной (УНИАН, Украина)

Истребители F16 турецких и польских военно-воздушных сил
Истребители F16 турецких и польских военно-воздушных сил.
УНИАН: бесполетной зоны над Украиной не будет

После инцидента с БПЛА Польша призвала установить бесполетную зону над Украиной, однако радоваться не стоит, предупреждает УНИАН. Технически это осуществимо, но существуют три непреодолимых преграды: политическая, психологическая и финансовая. Помочь Киеву могли бы лишь чудом оставшиеся на складах самолеты времен Второй мировой войны.

Иван Ступак

После инцидента с БПЛА в Польше Европа вспомнила о давних призывах закрыть небо над Украиной силами НАТО (Стоит обратить внимание, что Министерство обороны России сразу же предложило Польше провести консультации с целью разобраться в произошедшем, но польская сторона отказалась — прим. ИноСМИ). В частности, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предложил союзникам перехватывать российские беспилотники и ракеты еще в воздушном пространстве Украины.

Однако эту историю следует рассматривать с нескольких сторон. С положительной — технически установить бесполетную зону возможно, это не является проблемой. Ведь мы понимаем, что, например, в Венгрии или Словакии самолеты союзников размещаться не будут. Они будут в Польше, в Румынии. На крайний вариант, если осенние выборы в Молдавия пройдут нормально и на это будет политическое согласие, то буквально за несколько недель в современную площадку может превратиться аэродром Маркулешти на севере страны. Таким образом, самолеты партнеров и союзников могут закрыть воздушное пространство над Украиной за считанные минуты.

Во что же мы упираемся? В политику. Ведь только с согласия всех стран-членов Альянса НАТО может размещать свои самолеты где-либо с такой миссией.

И мне неизвестно, можно ли это преодолеть каким-то "обходным маршрутом" — с помощью каких-то дополнительных соглашений и договоренностей, которые позволили бы сделать это отдельным странам-членам НАТО.

Что же касается наших ближайших соседей, той же Молдавии, там, к сожалению, существует очень большая боязнь того, что Россия в ответ на помощь Киеву от Кишинева, попытается атаковать молдавские аэродромы ракетами и их никто не сможет защитить.

Вторая преграда — психологическая. Никто из ключевых европейских лидеров не готов получить гробы со своими пилотами, которые, очевидно, могут быть сбиты российскими средствами поражения. Никто этого не хочет и все пытаются такого сценария избежать, хотя и понимают, что бесполетная зона нужна.

Третья преграда — средства. Западные страны используют чрезвычайно дорогое, высокоточное вооружение. Но есть ли смысл сбивать этими ракетами за миллионы долларов мелкие российские "Герани", или даже БПЛА-обманки? Наконец, при таком сценарии, за несколько месяцев (или даже недель) НАТО может опустошить свои ракетные запасы.

Еще один момент: час полета самолета F-16 стоит 22 тысячи евро. То есть, следует понимать, что 24/7 они в воздухе находиться не будут.

Более того, если использовать эти скоростные самолеты в "охоте" за российскими БПЛА, это можно сравнить с тем, как полицейский, условно, на Lamborghini пытается догнать самокатчика.

В этом смысле эффективнее было бы применять легкие одномоторные самолеты. Условно (как сейчас многие шутят, но здесь есть лишь доля шутки) — самолеты времен Второй мировой. Технически, они движутся с "Геранями" почти на одной скорости, могут легко их догонять и уничтожать без проблем. Однако готовы ли западные страны отдать нам что-то такое из своих запасов, есть ли они у них где-то до сих пор на вооружении — вопрос. Да и вообще стоит понимать, что на подобные просьбы реакция Запада такова: мол, мы вам и так уже много помогали и помогаем.

Страны
Венгрия
Молдавия
Польша
Россия
Румыния
Словакия
Украина
Продукция
F-16
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
NATO
БПЛА
