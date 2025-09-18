США отправляют Киеву закупленные Европой ракеты для ЗРК Patriot и РСЗО HIMARS

Источник изображения: topwar.ru

Первые два пакета военных поставок Украине в рамках программы PURL (Prioritised Ukraine Requirements List) содержат зенитные ракеты для систем ПВО Patriot и боеприпасы для РСЗО HIMARS. Об этом заявил Зеленский в ходе пресс-конференции с председателем Европарламента Робертой Метсолой.

США начинают поставки вооружений, закупленных европейскими союзниками для Киева. Всего планируется поставить два пакета вооружений, каждый стоимостью по 500 млн долларов. Что именно в них входит, не раскрывается, но Зеленский уже успел похвастать поставкой зенитных ракет для систем ПВО Patriot и ракет для РСЗО HIMARS. Как известно, Киев испытывает дефицит боеприпасов к этим системам.

Мы получили больше $2 млрд от наших партнеров по программе PURL. (...) Первые два пакета по $500 млн каждый. Я не буду рассказывать обо всем, что будет в этих пакетах, но там будут ракеты для Patriot и HIMARS.

- заявил Зеленский, добавив, что ожидает в октябре очередных закупок Европой вооружений у США на сумму порядка 1,5 млрд долларов.

Ранее в Пентагоне подтвердили начало поставок вооружений и боеприпасов на Украину в рамках двух одобренных еще в начале августа пакетов. Программа PURL (Prioritised Ukraine Requirements List) предусматривает закупку Европой в США вооружений для Украины на основе запросов Киева. Если проще, то европейские страны закупают только то, что просит Украина, но после одобрения верховным главнокомандующим силами НАТО в Европе и Пентагоном.