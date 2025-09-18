Войти
РИА Новости

Стратегическое учение "Запад-2025" завершено

Совместные стратегические учения вооруженных сил Белоруссии и России "Запад-2025"
Совместные стратегические учения вооруженных сил Белоруссии и России "Запад-2025".
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Даничев

Минобороны сообщило о завершении стратегических учений "Запад-2025"

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Совместное стратегическое учение ВС России и Белоруссии "Запад-2025" завершилось, сообщило российское Минобороны.

"Стратегическое учение вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации "Запад-2025" завершено", — уточнили в ведомстве.

Маневры проходили с 12 по 16 сентября.

Как отметил накануне президент Владимир Путин, их цель — отработка защиты Союзного государства России и Белоруссии от любой агрессии.

В учениях принимали участие сто тысяч военнослужащих на 41 полигоне, для маневров задействовали десять тысяч систем вооружений и современной техники, а также свыше 247 кораблей.

Кроме того, на учения пригласили оперативные группы органов военного управления и воинские контингенты стран — участниц ОДКБ, ШОС, других государств-партнеров.

