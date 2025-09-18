Союзный «Рубеж»: ВС РФ делятся с партнерами опытом применения дронов

В Киргизии началась активная фаза учений Коллективных сил быстрого развертывания Центральноазиатского региона

Действия разведывательных и ударных FPV-дронов, вертолетные десанты и атаки горных подразделений — в Киргизии началась активная фаза учений Коллективных сил быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона «Рубеж-2025». На них российские военнослужащие передают своим союзникам опыт, полученный в ходе СВО: в первую очередь отрабатывается применение БПЛА, а также тактика противодействия этому сравнительно новому виду оружия. Эксперты отмечают, что во время спецоперации Россия получила уникальный опыт применения беспилотников и он сейчас интересует военных всего мира.

Собрали на «Эдельвейсе»

Боевые действия подразделений Коллективных сил быстрого реагирования Центрально-Азиатского региона «Рубеж-2025» отрабатываются на полигоне «Эдельвейс» в Киргизии. Согласно сценарию, союзные подразделения репетируют ведение боевых действий по уничтожению незаконных вооруженных формирований, вторгшихся на территорию государства — члена Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

В маневрах принимают участие воинские контингенты Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, а также оперативные группы Объединенного штаба и Секретариата ОДКБ.

Фото: ТАСС Источник изображения: iz.ru

Основу российского контингента составляют военнослужащие 201-й военной базы Центрального военного округа: горные и штурмовые подразделения, расчеты разведывательных беспилотных летательных аппаратов и ударных FPV-дронов.

На учениях задействованы экипажи многоцелевых вертолетов Ми-8 объединенной российской военной авиационной базы «Кант» в Киргизии.

Кроме того, отрабатывается ведение боевых действий в акватории озера Иссык-Куль, в ходе которых применяются боевые группы на быстроходных катерах.

Общая численность участников учений составляет около 1,2 тыс. человек и более 500 единиц военной и спецтехники, в том числе самолеты, вертолеты, боевые катера, а также расчеты ударных и разведывательных БПЛА.

Российская армия во время СВО получила передовой опыт современных боевых действий во время конфликта высокой интенсивности, рассказал руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин.

Фото: ТАСС Источник изображения: iz.ru

— Со Второй мировой войны такие крупные войсковые соединения по разные стороны линии фронта не сосредотачивались, и принципы ведения боевых действий меняются на глазах, — отметил он. — Идет мощное развитие военного строительства, военно-научной мысли, тактики, стратегии и военно-технического обеспечения войск. Наша армия получила этот опыт. И он интересен всем — его под микроскопом изучают военные всех стран. Использование беспилотных платформ — важнейшее направление, которое многое изменило на поле боя. И всем хочется получить неискаженную информацию из первых рук.

Для наших союзников интересны принципы действия беспилотных платформ, тактика применения, изменения фортификационных сооружений и логистики, отметил эксперт.

В частности, у наших союзников по ОДКБ нет опыта боевого применения FPV-дронов или «Мавиков», рассказал «Известиям» военный эксперт Юрий Лямин.

— Нужно также показать, как отрабатывать защиту от них: обнаруживать, вести стрельбу по ним, — пояснил он. — Необходимо понять тактику применения дронов небольшими группами, использования их в обороне.

По мнению эксперта, интерес для союзников могут также представлять сочетание применения ударных дронов и штурмовых групп на мотоциклах: наносимые удары отвлекают противника, и в это время в боевые порядки проникают штурмовики. Безусловно, тщательно изучаются вопросы противодействие РЭБ новой угрозе.

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников Источник изображения: iz.ru

Кроме того, по мнению эксперта, участникам может быть интересна система защиты бронетехники.

На основе таких знаний ряд стран в Центральной Азии уже начал перестройку своих армий, отметил Андрей Грозин.

— В первую очередь это касается Казахстана и Узбекистана, который не входит в ОДКБ, но связан с Россией отдельным двусторонним соглашением о тесном военно-политическом и военно-техническом сотрудничестве, — подчеркнул эксперт.

Угрозы на южных границах

В Центральной Азии сейчас обстановка относительно спокойная, отметил Андрей Грозин.

Фото: ТАСС Источник изображения: iz.ru

— В то же время она может быстро поменяться, — заметил он. — Ситуация в Афганистане далека от стабильной. Территория страны слабо контролируется новыми властями Афганистана, и там сейчас находится значительное количество международных террористических организаций — не менее двух десятков.

Не исключены новые вспышки классических военных конфликтов в непосредственной близости от Центральной Азии, отметил эксперт.

— Не завершены индо-пакистанское и ирано-израильско-американское противостояния — серьезное обострение даже одного из них обязательно затронет центральноазиатские республики, — уверен Андрей Грозин. — Оно коснется региона просто в силу его географического и геополитического положения. Такого рода конфликт может породить массу проблем: это и беженцы, и ухудшение экологии, и обострившаяся конкуренция за ресурсы.

По словам эксперта, международный терроризм в значительной степени мутировал. Это теперь не разрозненные банды легко вооруженных боевиков на «тачанках», переделанных из японских внедорожников, пояснил он.

— Это крупные подразделения хорошо подготовленных и вооруженных бойцов, в том числе с тяжелым вооружением, с теми же беспилотниками, — пояснил Андрей Грозин. — Противодействовать этой угрозе необходимо уже на новом техническом, тактическом и стратегическом уровне.

Совместные учения России и Белоруссии «Запад-2025» Источник изображения: Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ

Россия заинтересована в том, чтобы ситуация в Центральной Азии оставалась спокойной, отметили опрошенные «Известиями» эксперты.

— Армии стран ОДКБ надо готовить к тому, чтобы они могли справиться с возможными кризисами самостоятельно, — отметил Андрей Грозин. — Такие учения полезны и для российской армии. Наши военнослужащие знакомятся с местными ландшафтами, особенностями городской и сельской застройки, отрабатывают взаимодействие с союзными силами.

ВС России, несмотря на продолжение СВО, активно проводят военные учения. 16 сентября завершились российско-белорусские маневры «Запад-2025». Они проводились в Белоруссии, в Нижегородской, Калининградской, Ленинградской и Мурманской областях, в акваториях Балтийского и Баренцева морей. В них было задействовано 100 тыс. военнослужащих и около 10 тыс. систем вооружений и техники.

Богдан Степовой

Роман Крецул