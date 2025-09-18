Компания BWXT расширила сотрудничество с ВМС США в сфере ядерных реакторов

Американская компания BWX Technologies (BWXT) получила контракт на сумму 1,5 млрд долларов от Национального управления ядерной безопасности Минэнерго США (NNSA) на поддержку программы по созданию потенциала для обогащения урана в оборонных целях.

В соответствии с контрактом BWXT обеспечит постройку экспериментальной центрифуги для обогащения урана (DUECE).

Строительство авианосца "Джон Кеннеди" (класс "Джеральд Форд"), ВМС США USNI

Как уточняет Naval Today, соглашение предусматривает проектирование объекта, получение необходимых лицензий, закупку ключевого оборудования, подготовку площадки и введение в эксплуатацию завода.

На первом этапе пилотный завод будет производить низкообогащённый уран для нужд NNSA, а уже позднее его переоборудуют для получения высокообогащённого урана в интересах американских ВМС. Предприятие построят на территории объекта по работе с ядерным топливом BWXT в Эрвине, штат Теннесси.

Для поддержки этой программы компания BWXT в июне 2025 года приступила к строительству опытно-конструкторского предприятия по производству центрифуг в Ок-Ридже, штат Теннесси. Собранные в Ок-Ридже центрифуги будут использоваться на пилотном заводе в Эрвине.

"Выбор агентством NNSA компании BWXT для этого проекта подтверждает нашу проверенную репутацию надежного партнера в поддержке ядерного оборонного потенциала Соединенных Штатов, – заявил глава BWXT Рекс Д. Геведен. – После ввода в эксплуатацию обоих объектов мы сможем масштабировать производство, благодаря чему США сохранят возможности для производства важных для национальной безопасности ядерных материалов"

В июле этого года компания BWXT получила контракты по Программе ядерных энергетических установок ВМС США на общую сумму около 2,6 млрд долларов, включая опционы на производство компонентов морских ядерных реакторов. Контракты в первую очередь касаются поддержки программ атомных подводных лодок классов "Вирджиния" и "Колумбия", а также работ по некоторым компонентам авианосцев нового поколения класса "Джеральд Форд".