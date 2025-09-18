Бесполетная зона над Украиной? У Запада возникнут огромные проблемы (The New York Times, США)

NYT: страны Запада не смогут установить бесполетную зону над Украиной

Идея Варшавы сбивать силами западных союзников российские дроны и ракеты над Украиной вряд ли осуществима, пишет The New York Times. Страны НАТО наверняка не смогут справиться с этой задачей, но при этом фактически вступят в прямую конфронтацию с Россией.

Марк Сантора

После недавнего вторжения российских беспилотников в воздушное пространство Польши и Румынии польское правительство снова заговорило о создании бесполетной зоны в небе над Украиной. (В Варшаве утверждают, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны и называют их "российскими", никаких доказательств этому не было приведено. В Румынии заявляли, что воздушное пространство страны было нарушено дроном, который не представлял опасности, — прим. ИноСМИ.)

"Если Украина попросит нас сбивать беспилотники над ее территорией, нам это будет выгодно", — сказал в понедельник польский министр иностранных дел Радослав Сикорский, давая интервью немецкой газете. Он добавил, что такое решение необходимо принимать совместно с партнерами по НАТО и Евросоюзу.

Три с половиной года назад западные союзники отклонили просьбу президента Украины Владимира Зеленского о введении бесполетной зоны над его страной. Тогда руководители НАТО выразили опасения, что создание такой зоны может привести к эскалации военных действий и втянуть западные армии в конфликт с Россией.

Характер угрозы изменился, поскольку Кремль теперь делает ставку на массовое производство беспилотников большой дальности вместо того, чтобы направлять в украинское небо самолеты. Но политические проблемы, связанные с введением бесполетной зоны, остаются существенными, говорят аналитики. В то же время из-за появления после 2022 года разного рода технических новинок реализовать это предложение в военном плане будет трудно.

Бывший представитель США в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Майкл Карпентер сказал, что Пентагон вряд ли поддержит идею введения Западом бесполетной зоны, потому что это будет означать "переход от опосредованной войны к прямой конфронтации".

Если западные союзники Украины попадутся на крючок и начнут помогать Киеву прикрывать украинское воздушное пространство, они окажутся в затруднительном положении. Если они не смогут остановить русские беспилотники, это продемонстрирует бессилие НАТО. А если они станут перехватывать их дорогостоящими ракетами, что на сегодня является единственным реальным вариантом с их нынешней ПВО, они очень быстро опустошат свои арсеналы.

Старший научный сотрудник лондонского Королевского института оборонных исследований Джастин Бронк, занимающийся изучением военно-воздушных сил и авиационной техники, предупредил, что Европе в одиночку будет очень сложно остановить рои беспилотных летательных аппаратов, которые запускает Москва. "Западные военно-воздушные силы, особенно европейские, не имеют необходимого оснащения, чтобы надежно противостоять таким угрозам", — написал Бронк по электронной почте.

Реакция НАТО на появление на прошлой неделе беспилотников в небе над Польшей наглядно продемонстрировала эту проблему. Сбивать дроны-приманки, которые используются как ложная цель и стоят всего несколько десятков тысяч долларов за штуку, отправили польские и голландские истребители, вооруженные ракетами стоимостью более миллиона долларов каждая.

Это был первый случай, когда НАТО напрямую открыла огонь по российским целям (следует напомнить, что доказательств российского происхождения беспилотников нет, — прим. ИноСМИ). Но такая стратегия нерациональна, сказал Бронк. Даже если не обращать внимания на стоимость, отметил он, на заводах и на складах просто не хватит ракет для перехвата дронов, которыми Россия может переполнить любую бесполетную зону.

В мире есть лишь одна армия, которая сталкивается с массовыми атаками беспилотников — украинская. Она создала эшелонированную оборону, которая включает в себя мобильные огневые группы с ракетами и тяжелыми орудиями, истребители, дроны-перехватчики и средства радиоэлектронной борьбы.

"Я только что сел, и честно говоря, я совершенно измотан", — сказал пилот вертолета и командир экипажа Макс, с которым репортеры связались в понедельник. Он попросил не упоминать его фамилию, действуя в соответствии с военным протоколом.

"Ночные полеты изнуряют, — сказал он. — Наши парни летают почти сутки без перерыва, делая лишь короткие посадки для заправки. Они просто полностью измотаны".

Во вторник Зеленский сделал заявление, сообщив, что с начала сентября по территории Украины было выпущено более 3 500 беспилотных летательных аппаратов различных типов и почти 190 ракет, а также сброшено более 2 500 авиационных бомб.

Юрий Игнат, отвечающий в ВВС Украины за связи с общественностью, сказал, что специалисты готовы обучать европейских союзников этой новой форме военных действий, отметив при этом, что "такой опыт достался большой кровью".

Министерство обороны Польши в своем заявлении сообщило, что совместное обучение может начаться на территории страны в ближайшее время.

В пятницу НАТО объявила о проведении операции "Восточный страж" в целях усиления своего восточного фланга. В рамках операции Британия направляет в Польшу самолеты "Тайфун".

По словам Бронка, для повышения эффективности европейских истребителей их необходимо оснастить усовершенствованным комплексом высокоточного оружия APKWS, в котором используются недорогие неуправляемые ракеты с лазерным наведением, созданные компанией BAE Systems для уничтожения беспилотников.

Один из руководителей BAE Пол Смит рассказал на прошлой неделе на военной выставке в Лондоне, что его компания работает над установкой этой системы, используемой авиацией США, на европейских истребителях.

С годами Украина приобрела немало западных систем противовоздушной обороны, которые упростят процесс интеграции. Но западные политики по-прежнему колеблются, пребывая в нерешительности. Румыния, которая тоже пострадала от вторжения российских беспилотников в выходные дни, заявила во вторник, что она против введения бесполетной зоны.

Военный аналитик Александр Мусиенко, который служит в украинской армии в звании младшего сержанта, выразил надежду, что последние события изменят умонастроения западных государств.

"Они увидели, что исходящая от России угроза ближе, чем им казалось", — заявил он.

Свой материал для статьи предоставила Лара Джейкс (Lara Jakes).