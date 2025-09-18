Войти
Украинские моряки вернутся на Чёрное море на кораблях ВМС Болгарии

Источник изображения: topwar.ru

Тральщик Primula класса Tripartite ВМС Бельгии

Украина восстановит своё присутствие на Чёрном море, однако используя для этого корабли третьих стран.

Как указывается в голландском издании Marineschepen, 12 сентября правительство Бельгии решило передать Болгарии все имеющиеся минные тральщики Tripartite в количестве 4 единиц. София получит корабли бесплатно, но заплатит €24 млн за их модернизацию. Нидерланды также изучают возможность передать Болгарии 3 тральщика того же класса.

Это беспроигрышный вариант. Болгария получает корабли, которые сможет использовать на Чёрном море, а наша бельгийская промышленность получает средства для увеличения занятости и заключения высокотехнологичных контрактов

- заявил министр обороны Тео Франкен.

Тральщики типа Tripartite (известные в Нидерландах как класс Alkmaar, а в Бельгии – Flower) состоят на вооружении ВМС Франции, Бельгии и Нидерландов с 1970-х и 1980-х годов. Эти страны приобрели идентичные корабли, но каждая из них строила их на собственных мощностях (соответственно по 10, 10 и 15 единиц).

В настоящее время эти вымпела находятся на стадии списания: почти все голландские и бельгийские тральщики уже выведены из эксплуатации, по пять из них были закуплены Пакистаном и Латвией, три - Болгарией, два переданы Украине (получили названия «Мариуполь» и «Мелитополь»), ещё один (уже названный «Геническ») будет получен ВСУ в текущем году.

На замену проекта Tripartite Бельгия и Нидерланды, начиная с этого года, введут в эксплуатацию по 6 тральщиков соответственно классов City и Vlissingen в период с конца 2025 года по июнь 2030 года.

На этом фоне требовалось определиться с судьбой прежних тральщиков. В итоге было решено передать Софии бельгийские корабли Bellis, Crocus, Lobelia и Primula. За ними могут последовать голландские Schiedam, Zierikzee и Willemstad, об этом заявил уходящий госсекретарь по обороне Гийс Туинман, пояснив, что это станет «значительным вкладом в обеспечение безопасности на Чёрном море».

Болгария также окажет помощь в обучении и подготовке украинских членов экипажей для своих кораблей

- говорится в издании.

Это позволит украинским морякам вернуться к походам на Чёрном море, хоть и на чужих кораблях.

Как указывается, точная дата отправки кораблей в Болгарию неизвестна. Но в любом случае их передача позволит усилить ВМС страны. Её флот состоит в основном из устаревших, подержанных кораблей, в том числе 4 фрегатов: 3 бельгийского класса Wielingen и 1 советского проекта 1159 «Дельфин». Также строятся два новых фрегата немецкого типа Darussalam.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Бельгия
Болгария
Латвия
Нидерланды
Пакистан
Украина
Франция
Проекты
1159 Дельфин
