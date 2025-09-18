Путин надевает военную форму на учениях в 500 милях от линии фронта, демонстрируя Западу силу (The Sun, Великобритания)

The Sun: Путин прибыл на полигон в Нижегородской области в камуфляжной форме

Владимир Путин посетил военный полигон в Нижегородской области, пишет The Sun. Его появление на учениях в 800 километрах от фронта стало прямым вызовом Западу. Учения включали в себя тренировку ядерных сил России — такого в США точно не ожидали.

Джемма Скерри (Gemma Scerri), Уилл Стюарт (Will Stewart)

Битва эго продолжается: Владимир Путин надевает военную форму, пытаясь затмить Дона.

Во вторник российский лидер был замечен в военной форме во время учений "Запад-2025".

Он предстал в военной форме утром, за день до прибытия Дональда Трампа в Великобританию.

В последний раз Путин появлялся в военной форме в марте, после чего критики заявили, что это был его двойник.

Появившись на полигоне Мулино в Нижегородской области, глава Кремля находился как минимум в 800 километрах от линии фронта.

Путин, верховный главнокомандующий российской армией, в отличие от украинского лидера Владимира Зеленского, не так часто появляется на линии фронта.

Зеленский регулярно носит военную форму и находится рядом с солдатами ВСУ.

72-летний президент решил надеть военную форму перед прибытием Трампа в Виндзорский замок во вторник вечером.

Военные учения "Запад-2025" — это демонстрация силы России перед Западом.

Во вторник Путин поблагодарил иностранных наблюдателей и участников.

"Я хотел бы поблагодарить вас за участие, — сказал он. Надеюсь, что это было полезно с профессиональной точки зрения [и] с точки зрения восстановления высокого уровня доверия между нашими странами".

Военные учения включали планы по запуску ядерных ракет по странам НАТО (Россия не угрожает странам Запада, на полигонах проводились тренировки ядерных сил России — прим. ИноСМИ).

Далее он похвастался, что учения по нападению на НАТО "проходят на 41 полигоне".

"В них участвуют 100 000 военнослужащих, около 10 000 единиц вооружения и техники", — сказал он.

Президент добавил, что в учениях принимают участие 333 самолета тактической и стратегической авиации, а также военно-транспортные самолеты.

"Также задействованы более 247 надводных кораблей, подводных лодок и вспомогательных судов", — сказал Владимир Путин.

"Двадцать пять иностранных делегаций прибыли для участия в мероприятиях учений 2025 года".

Владимир Путин также примерил пару тактических очков "Стрекоза", в то время как в Харькове, на востоке Украины, его войска нанесли удар с помощью дронов.