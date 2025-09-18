ЕС планирует ввести дополнительные санкции в отношении Китая. Но достаточно ли их будет для Трампа? (Politico, США)

Контейнеровоз проходит через порт Роттердама. Этот порт — крупнейший в Европе и ключевой транзитный пункт для торговли с США, в частности нефтепродуктами.

Politico: ЕС подозревает, что призывы Трампа к пошлинам против КНР это ловушка

Дипломаты ЕС подозревают, что обещаниями ввести эмбарго в отношении России Трамп просто тянет время, пишет Politico. По мнению европейцев, американский президент хочет в итоге свалить на них все хлопоты, сопряженные с конфликтом на Украине.

Камилла Гийс (Camille Gijs), Антония Циммерман (Antonia Zimmermann), Виктор Джек ( Victor Jack), Габриэль Гэвин (Gabriel Gavin)

На этой неделе ЕС планирует ввести санкции в отношении большего числа китайских компаний, связанных с военной отраслью Кремля. Эту меру задумывают как шаг в дипломатической кампании по убеждению президента США Дональда Трампа в конце концов оказать давление на Россию и заставить ее прекратить конфликт с Украиной.

В минувшие выходные Трамп заявил, что он вместе с ЕС усилит санкции против Владимира Путина только в том случае, если страны НАТО полностью сократят импорт нефти из России и введут пошлины в размере от 50 до 100 процентов для Китая.

В ответ дипломаты ЕС хотят продемонстрировать готовность прекратить импорт российской нефти, который и так уже сильно сокращен, а заодно и поддержать Трампа в деле давления на Китай.

Три дипломата, которые беседовали с Politico, сообщили, что в обсуждениях грядущего пятничного 19-го пакета санкций ЕС затрагивалось возможное добавление китайских компаний в санкционный список. Но это далеко не соотвествует представлениям Трампа о пошлинах, а те китайские компании, которые были добавлены ранее, не смогли удовлетворить требования американского президента.

Трамп обсудил этот пакет с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен во вторник вечером. В опубликованном в интернете посте по поводу телефонного звонка она заявила, что новые санкционные меры будут направлены против "криптовалют, банков и энергетики". Китай не упоминался.

Дипломаты ЕС опасаются, что их усилия не произведут впечатления на президента США, и даже подозревают, что он, возможно, готовит им ловушку.

Они боятся, что требования Трампа, выдвинутые в минувшие выходные, в частности, призыв к введению пошлин, которые ЕС считает невыполнимыми, могут оказаться потенциальной ловушкой. Она рассчитана на то, чтобы притормозить антироссийские меры и переложить вину на союзников по НАТО за неспособность предпринять жесткие действия,необходимы для завершения конфликта.

“Кое-что в [словах Трампа] имеет смысл. А кое-что —лишь отговорки для того, чтобы ничего не делать”, — заявил чиновник ЕС, которому, как и другим интервьюируемым в этой статье, было предоставлен право на анонимность из-за деликатности темы.

Эту точку зрения поддержал другой чиновник из одного европейского государства. “Трамп ставит заведомо невозможные условия, которые позже станут предлогом для того, чтобы заявить, мол, ничего поделать не могу. Проще говоря, это просто поиск повода избежать ответственности”, — утверждает этот человек.

По заявлению чиновника одной из стран G7, на встрече министров финансов "Семерки" на прошлой неделе хоть и было достигнуто “полное согласие” о необходимости оказать давление на Россию и поддержать Украину, но в ЕС воспротивились требованиям Трампа о пошлинах для Китая.

“Мы открыты для всего этого, но предпочитаем другой инструментарий”, — добавил чиновник.

ЕС предпочитает точечные санкции против компаний, связанных с военной сферой, а не всеобъемлющие пошлины.

Экономическая война

Как полагают европейцы, в дополнение к потенциальному перекладыванию ответственности на западных союзников, у ловушки Трампа есть и экономическое измерение. Четвертый дипломат из ЕС заявил, что он подозревает — но не уверен до конца — наличие коммерческого мотива у Трампа.

Повышение тарифов на импорт из Китая до 100% приведет к росту инфляции в Европе и подорвет экономику ЕС. Полный запрет на поставки российских энергоносителей подстегнет американские амбиции по расширению экспорта сжиженного природного газа.

“Президент Трамп демонстрирует готовность Вашингтона использовать уязвимость Европы ради собственной геополитической выгоды”, — заявил министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас.

Энн-Софи Корбо, старший научный сотрудник Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета, также выделила конкретную цель: “Он пытается заставить Европу закупать больше американского СПГ”.

Европейская комиссия подчеркнула, что уже несколько лет прорабатывает способы отхода от использования российского ископаемого топлива.

“Этим мы активно занимаемся уже практически три года, а именно постепенным отказом от импорта ископаемого топлива из России. И мы успешно продвигаемся в реализации наших собственных планов”, — заявила во вторник главный представитель Еврокомиссии Паула Пиньо.

Проявления доброй воли

Даже если риторика Трампа в отношении России наконец-то ужесточилась, как того хотели в Европе — в конце концов Путин все же назван агрессором, — европейцы, а также коллеги Трампа по партии, республиканцы, по-прежнему весьма скептически относятся к искренности его намерений.

“Главный вопрос, который волнует многих европейских чиновников, заключается в том, станет ли это в конечном счете частью более последовательной стратегии? Или это на самом деле попытка администрации ретироваться и обвинить европейцев в неспособности Трампа положить конец конфликту?” — заявил Муджтаба Рахман, глава европейского отдела аналитического центра Eurasia Group.

“Если быть последовательным, то недостающим звеном, конечно, является готовность администрации Трампа надавить на Путина, чего европейцы в данный момент не видят”, — добавил он.

Трамп “продолжает давать понять, что он не горит желанием доводить до конца [свои угрозы в адрес России]”, — вторит ему человек из Республиканской партии.

Брюссель пытается усидеть на двух стульях: нужно и сохранить Вашингтон как противника Путина, и избежать разрыва с Пекином, от которого в значительной степени зависит экономика Европы.

“Мы не хотим настраивать против себя Китай и Индию, но мы стараемся сделать все возможное, чтобы противостоять давлению со стороны США”, — сказал Politico один из трех дипломатов ЕС, который в курсе хода обсуждений 19-го пакета санкций.

Несколько стран ЕС, включая Данию и Польшу, также подталкивают исполнительную власть ЕС воспользоваться давлением Трампа для выкручивания рук Словакии и Венгрии, которые все еще покупают российскую нефть.

“Я думаю, что у Трампа есть такой рычаг давления. Идеологически она [Венгрия] наиболее близка к MAGA в Европе, — сказал высокопоставленный чиновник ЕС. — Изменит ли это что-нибудь? Я не знаю”.

Отвечая на вопрос о требованиях Трампа, Еврокомиссия заявила, что очень тесно сотрудничает с G7, а также с США по вопросу введения санкций.

“Мы тесно сотрудничаем со всеми нашими партнерами, особенно в контексте G7. Конечно, в этом отношении США являются критически важным партнером”, — заявил в понедельник заместитель пресс-секретаря Европейской комиссии Олоф Гилл, имея в виду недавние визиты представителя ЕС по санкциям Дэвида О'Салливана в Вашингтон для координации санкций.

‘Мы потонем’

Однако неофициально дипломаты и официальные лица ЕС твердо уверены в том, что введение пошлин в отношении Китая и Индии, как предложил Трамп на прошлой неделе, неприемлемо ни по политическим, ни по экономическим соображениям.

“Никакой торговли с Китаем и Индией? Мы потонем. Что от нас останется?” — вопрошает пятый европейский дипломат.

Шестой добавил: “Даже если мы уступим требованиям и пойдем на большой риск, нет никакой гарантии, что США сделают также”.

Исторически Брюссель проводил различие между пошлинами, которые считаются инструментом торговли, и санкциями, которые рассматриваются как инструмент внешней политики.

Хотя за последние годы его подход изменился, особенно в отношении России, несколько дипломатов выразили обеспокоенность по поводу соответствия пошлин как внешнеполитической меры, которую поставил условием Трамп, законодательству ЕС.

Более того, страны ЕС сильно расходятся во мнениях о том, насколько сильно надо ударить по Пекину с учетом экономической зависимости блока от азиатской державы.

Несмотря на неоднократные обещания диверсификации, на долю Китая по-прежнему приходится порядка 21% импорта ЕС. Берлин, экономика которого особенно тесно связана с экономикой Пекина, традиционно осторожничает, опасаясь серьезного ущерба для важнейших секторов, как, например, для автомобильной промышленности.

Поэтому Брюссель стремится активнее использовать точечный экспортный контроль в отношении китайских фирм —тех, например, которые продают военные технологии России — как это делалось в рамках предыдущих пакетов санкций.

Проблема здесь, по словам Агаты Демаре из Европейского совета по международным отношениям, заключается в том, что “как только вы введете санкции против этих фирм, они вновь откроются под другим названием”.

“Это действительно игра в "Ударь крота"” ( иносказательно — непрерывные попытки подстроиться под новые обстоятельства. – Прим. ИноСМИ), — утверждает она.