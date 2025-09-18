«Шансы выжить невелики»: в южнокорейской прессе оценили турецкий танк Altay

Источник изображения: topwar.ru

Спустя 20 лет разработки Турция 5 сентября на заводе компании BMC Otomotiv вблизи Анкары запустила в серийное производство танк Altay. Армии должны быть переданы 3 ОБТ в 2025 году, 11 в 2026 году, 41 в 2027 году и 30 в 2028 году.

Это воплощение столетней мечты

- заявил подрядчик.

В американском издании Military Watch в связи с этой новостью указывается, что Altay может стать самым мощным танком в регионе и «потенциально способен изменить баланс сил на Ближнем Востоке».

Altay прошёл довольно сложный путь становления. В 2010-х годах закупленные Анкарой танки Leopard 2, участвовавшие в боевых действиях на сирийском и иракском фронтах, оказались уязвимы для атак ИГИЛ* [*террористическая организация, запрещена в России], что вызвало споры об их эффективности. Издание Stars and Stripes писало, что репутация Leopard 2 была «катастрофически подорвана в боях с ИГИЛ*», а The National Interest отметила, что танк «выявил шокирующую уязвимость».

Турецкие генералы назвали этот опыт «травматическим» и настояли на необходимости перехода на новую машину. Это активизировало работы по созданию нового ОБТ.

Как указывается в южнокорейском издании Now News, Altay, хотя и разработан на базе K2, имеет существенные отличия. Он длиннее и оснащён 7 парами катков вместо 6. Внедрение системы ручного заряжания увеличило экипаж с 3 до 4 человек, а скорострельность снизилась с 12 выстрелов в минуту до 6. Однако броневая защита была значительно усилена, что повысило живучесть, но и снизило мобильность.

В итоге Altai получился более тяжёлым и медленным по сравнению с К2. Неясно, сможет ли он себя зарекомендовать как самый мощный танк на Ближнем Востоке

- делается вывод в издании.

Обозреватель с южнокорейского ресурса Bemil пошёл ещё дальше в своей оценке:

Что важнее на современном поле боя? Тяжёлый танк, броня которого может выдержать попадания? Или более лёгкий танк, способный быстро маневрировать? Шансы выжить у Altay невелики.

Со своей стороны отметим, что этот вывод выглядит неоднозначно. С одной стороны, российские войска на Украине часто пробивают оборону противника, опираясь на малоподвижные танки-«черепахи», полностью обвешанные бронёй. С другой, многие ОБТ демонстрируют высокую эффективность, напротив, полагаясь на стремительный манёвр.