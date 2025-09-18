Госдума приняла закон о размещении наружной рекламы на космической технике

Как пояснил председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин, ключевая цель инициативы - создание надежной, самодостаточной модели финансирования космических исследований и разработок

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон, предусматривающий размещение наружной рекламы на объектах космической инфраструктуры. Документ был инициирован группой депутатов и сенаторов.

Так, расширяется перечень видов деятельности госкорпорации (ГК) "Роскосмос". В него включаются оказание услуг по размещению рекламы на космических объектах, находящихся в собственности корпорации, а также по производству и распространению такой рекламы, обеспечение размещения рекламы на космических объектах, находящихся в федеральной собственности, которые не закреплены на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, и в отношении которых корпорация от имени РФ осуществляет права собственника, а также оказание услуг по производству и распространению такой рекламы. Это позволит использовать орбитальные станции, спутники и другие объекты в околоземном пространстве в качестве носителей рекламной информации, отмечается в сопроводительных материалах к документу.

Если договор, предусматривающий использование таких космических объектов для размещения рекламы, заключается без проведения торгов, размер платы за использование объектов для размещения рекламы и сроки осуществления платежей будут определяться в соответствии с порядком, утверждаемым правительством РФ. Плата в полном объеме будет зачисляться в федеральный бюджет.

Также корпорации предоставляется право проводить торги на заключение договора об использовании для размещения рекламы космических объектов, находящихся в федеральной собственности, которые не закреплены на праве хозяйственного ведения или оперативного управления и в отношении которых корпорация от имени РФ осуществляет права собственника, либо поручать их проведение организациям корпорации.

Как пояснил председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин, ключевая цель инициативы - создание надежной, самодостаточной модели финансирования космических исследований и разработок. "Президент поставил амбициозную задачу: вывести отечественную космическую отрасль на качественно новый уровень, обеспечив приток частных инвестиций в космические проекты. Важнейшим инструментом для этого станет совершенствование нормативно-правовой базы, а также увеличение доли внебюджетного финансирования национального проекта по космосу. Принципиально новым источником внебюджетных средств станет реклама на космических объектах, которая, помимо финансовой выгоды послужит мощным импульсом для популяризации науки, техники, космической деятельности и повышения интереса общества к освоению космического пространства", - указал депутат.

Закон вступит в силу с 1 января 2026 года.