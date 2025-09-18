Войти
Китай вернул на поле боя реплику МиГ-19 из 1960-х годов в виде беспилотника

Источник изображения: topwar.ru

В преддверии предстоящего авиасалона в Чанчуне, Китай публично продемонстрировал истребитель J-6, переоборудованный в беспилотник. Вместо того, чтобы пустить давно устаревший самолёт «на иголки», НОАК проявила расчётливость и решила дать ему вторую жизнь.

J-6, являвшийся китайской репликой советского МиГ-19, в 1960-1980-е годы был основой ВВС НОАК, но в 2002 году самый массовый истребитель в истории КНР был выведен из эксплуатации. В беспилотной версии машина претерпела значительные изменения: были сняты пушки, катапультируемые кресла и подвесные топливные баки, а вместо них установлены система автопилота, оборудование, отвечающее за автоматическое управление полётом, дополнительные пилоны для полезной нагрузки и система навигации по рельефу местности.

По открытым данным, J-6W – беспилотный вариант J-6 – впервые поднялся в воздух ещё в 1995 году и изначально использовался в качестве учебной цели и для имитации угроз. Однако теперь он играет совершенно иную роль, будучи способным выполнять тактические задачи. При этом в качестве БПЛА J-6 технологически проигрывает таким изделиям, как GJ-11, который изначально создавался как малозаметный дрон.

На поле боя J-6W можно использовать в роли приманки для отвлечения вражеского огня, в качестве одноразовой ударной платформы, оснащённой лёгкими боеприпасами, или как разведывательный аппарат. Дальность полёта J-6, имеющего неснаряжённую массу до 6 тонн, составляет 1390 км без ПТБ, он развивает сверхзвуковую скорость и может нести 1000-1200 кг полезной нагрузки. Не каждая страна может похвастаться беспилотниками такой категории, поэтому возвращение J-6 к жизни – довольно рациональное решение китайского командования.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Продукция
J-11
МиГ-19
Проекты
БПЛА
