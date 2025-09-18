Финляндия намерена приобрести в США УР AIM-120D-3 AMRAAM на сумму около 1 млрд. долл.

ЦАМТО, 17 сентября. Госдеп США одобрил потенциальную поставку Финляндии в рамках программы "Иностранные военные продажи" усовершенствованных управляемых ракет средней дальности класса "воздух-воздух" AIM-120D-3 AMRAAM.

Полная стоимость заказа с учетом сопутствующего оборудования может составить 1,07 млрд. долл.

Агентство по сотрудничеству в сфере безопасности МО США (DSCA) уведомило Конгресс о возможности продажи 10 сентября.

Правительство Финляндии обратилось к руководству США с запросом о возможности продажи до 405 усовершенствованных УР средней дальности класса "воздух-воздух" AIM-120D-3 (AMRAAM), 8 секций наведения AIM-120D-3 AMRAAM с высокоточной системой позиционирования с модулем SAASM либо M-Code.

Запрос также включает поставку секций управления AMRAAM, контейнеров для ракет и вспомогательного оборудования; встроенного оборудования для тестирования /перепрограммирования обычных боеприпасов (BIT)/CMBRE; комплектов тестирования адаптеров ADU-891 для CMBRE; устройств шифрования KGV-135A; обслуживание боеприпасов и поставку оборудования для их обслуживания; поставку запасных частей, расходных материалов, принадлежностей, а также поддержку ремонта и возвращения; программного обеспечения и вспомогательного оборудования для вооружения; поставку и поддержку секретного программного обеспечения; секретных руководств и технической документации; обучение личного состава и учебное оборудование; поддержку доставки; проведение исследований и обзоров; инженерную, техническую и логистическую поддержку со стороны правительства США и подрядчика, другие сопутствующие элементы материального обеспечения и поддержки программы.

Как заявлено, реализация данной программы соответствует интересам внешней политики и национальной безопасности США за счет повышения безопасности союзника по НАТО.

В уведомлении отмечается, что продажа ракет расширит возможности ВС Финляндии по противодействию существующим и перспективным угрозам, повысит совместимость с вооруженными силами США и других союзников. При этом ВС Финляндии не испытают затруднений при принятии ракет на вооружение.

Основным подрядчиком проекта выбрана компания RTX Corporation. В случае заключения компенсационных соглашений, их условия будут определены в ходе переговоров между покупателем и подрядчиком.

Описание и стоимость продажи отражают наивысшие оценочные показатели на основе первоначальных требований. Фактическая стоимость покупки может быть ниже, в зависимости от окончательных требований, финансовых возможностей и подписанных договоров купли-продажи, если они будут заключены.