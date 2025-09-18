В Кремле отметили уважение Путина к российским военным

Песков: Путин всегда проявляет уважение к российским военным

Президент России Владимир Путин всегда проявляет уважение к российским военным. Об этом 17 сентября сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Что касается уважения к нашим военным, то президент всегда его проявляет и это всегда приоритет в его работе. Тем более в ходе СВО», — сказал Песков на брифинге.

Пресс-секретарь российского президента также подчеркнул, что Путин положительно оценивает ход и результаты российско-белорусских военных учений «Запад-2025».

Накануне российский лидер появился на учениях «Запад-2025» в военной форме. Он надел полевой комплект военной формы без погон, с нашивками «Президент РФ» и «Путин В.В.».

Тогда же он сообщил, что цель учений «Запад-2025» является оборонительной. Путин отметил, что в общей сложности в учениях задействуют порядка 10 тыс. систем вооружения и техники, в том числе 333 летательных аппарата.

Учения «Запад-2025» проходили с 12 по 16 сентября. 15 сентября в минобороны Белоруссии сообщили, что американские военные посетили учения. Кроме того, в учениях также приняли участие представители 23 государств, среди которых три из стран НАТО: США, Турция и Венгрия.