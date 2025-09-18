Войти
Песков объяснил отсутствие главы Генштаба ВС России на полигоне "Мулино"

749
0
0
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов.
Песков: Герасимов выполняет общую координацию хода спецоперации

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов выполняет общую координацию хода специальной военной операции, на полигоне "Мулино" во вторник его не было, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Нет, глава Генштаба Герасимов не присутствовал. Вы знаете, что идет специальная военная операция, и общую координацию руководства этой операции, конечно же, выполняет начальник Генерального штаба. В целом президент весьма положительно оценивает ход и результаты этих учений", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости.

Путин во вторник посетил полигон "Мулино" в Нижегородской области, где наблюдал за ходом основного этапа учений "Запад-2025". Путина сопровождали глава Минобороны Андрей Белоусов, помощник президента, секретарь Госсовета Алексей Дюмин и замминистра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров.

Практическая фаза белорусско-российских стратегических учений "Запад-2025" проходит с 12 по 16 сентября на полигонах в России и Белоруссии.

Белоруссия
Россия
Минoбороны РФ
Герасимов Валерий
Путин Владимир
Военные учения
