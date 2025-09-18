Войти
ЦАМТО

ВВС Индонезии получат первые истребители "Рафаль" в феврале-марте 2026 года

Источник изображения: topwar.ru

ЦАМТО, 17 сентября. Военно-воздушные силы Индонезии планируют получить первую партию из трех истребителей "Рафаль" французской компании Dassault Aviation в феврале-марте 2026 года.

Как сообщает ANTARA news, об этом 13 сентября заявил начальник штаба (командующий) ВВС Индонезии маршал авиации Мохамад Тонни Харджоно в ходе выступления на авиабазе Халим Перданакусума в Джакарте.

По словам командующего, вторая партия самолетов (также из трех машин) должна прибыть в Индонезию в апреле 2026 года. Для обеспечения бесперебойной эксплуатации самолетов к настоящему времени уже подготовлена инфраструктура по техническому обслуживанию и организована подготовка специалистов.

Базовое соглашение по поставке 42 новых многоцелевых истребителей "Рафаль F3R" (30 одноместных и 12 двухместных) МО Индонезии подписало с французской Dassault Aviation в феврале 2022 года. Общая стоимость сделки составляет 8,1 млрд. долл. Одновременно был размещен твердый заказ на первые шесть самолетов. Их поставка была оплачена в сентябре 2022 года. В августе 2023 года Dassault Aviation объявила о вступлении в силу соглашения по поставке второй партии из 18 истребителей "Рафаль". В январе 2024 года вступило в силу соглашение на поставку оставшихся 18 самолетов.

Компания Dassault Aviation изготовила первый истребитель "Рафаль" (двухместная версия "Рафаль-B" с серийным номером T-0301) для ВВС Индонезии в июле этого года.

