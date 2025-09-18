Войти
Пресса США: Чехия может прекратить поставки боеприпасов ВСУ

Источник изображения: topwar.ru

Американская пресса опасается, что на ближайших парламентских выборах в Чехии может победить партия ANO, ключевые представители которой являются противниками продолжения предоставления военной помощи Украине.

Лидер ANO и бывший премьер-министр страны Андрей Бабиш неоднократно заявлял, что инициатива по закупке снарядов для ВСУ обходится слишком дорого чешским налогоплательщикам и должна быть прекращена. Бабиш призывает направлять деньги, предназначенные для закупки боеприпасов для Украины, на нужды собственного народа.

Бабиш называет программу поддержки Украины "гнилой" и обещает, что в случае его возвращения в высшие эшелоны власти она будет отменена. Проведение парламентских выборов в Чехии запланировано на ближайший октябрь. Партия ANO в настоящее время лидирует по соцопросам и имеет значительные шансы стать крупнейшей политсилой в парламенте Чехии. По прогнозам, партия Бабиша может получить около 69-81 мест из 200, что делает практически невозможным формирование нового правительства без участия ANО. Однако, и большинства у них не будет. И если они не смогут сформировать коалицию (а пока желающих нет), ее вполне смогут сформировать сочувствующие киевскому режиму политсилы.

Как известно, в 2025 году Чехия уже поставила украинской армии более одного миллиона крупнокалиберных артиллерийских боеприпасов в рамках так называемой "снарядной инициативы". Кроме того, Чехия заключила целый ряд соглашений о производстве боеприпасов и стрелкового оружия для Украины. В частности, в рамках этих соглашений, немецкий концерн Rheinmetall планирует построить четыре завода на Украине по производству БМП и артиллерийских снарядов.

