Индия и США возобновляют переговоры о закупке дополнительных самолетов БПА P-8I "Нептун"

Первый построенный для авиации ВМС Индии по второму контракту базовый патрульный самолет Boeing P-8I Neptune (Poseidon) (индийский бортовой номер IN328, заводской номер 64890, серийный номер 7757, временная американская регистрация N490DS) во время испытательных полетов на заводском аэродроме Boeing. Сиэттл, 09.03.2020.

ЦАМТО, 17 сентября. Индия и США возобновляют ранее приостановленные переговоры по сотрудничеству в сфере обороны, в рамках которых ВМС Индии могут приобрести 6 дополнительных самолетов БПА P-8I "Нептун" потенциальной стоимостью до 4 млрд. долл.

Как сообщили источники телеканала India Today, американская делегация прибыла в Нью-Дели 15 сентября, и будет находиться в стране до конца недели для обсуждения вопросов оборонного сотрудничества и продажи дополнительных P-8I. В состав делегации вошли представители Министерства обороны и командования ВМС США, Агентства по сотрудничеству в сфере обороны (DSCA), других структур.

Встреча проводится в период, когда обе стороны пытаются стабилизировать напряженные торговые отношения и одновременно развивать сотрудничество в Индо-Тихоокеанском регионе. Ожидается, что в ходе переговоров будут уточнены условия продажи и различные технические вопросы.

В настоящее время на вооружении ВС Индии уже имеется 12 самолетов P-8I, закупленных начиная с 2009 года. Размещенные преимущественно на авиабазе "Раджали", самолеты P-8I обеспечивают патрулирование Аравийского моря, Бенгальского залива и регулярно выполняет полеты в район Малаккского пролива. Самолеты применяются для обнаружения подводных лодок, наблюдения за иностранными разведывательными судами, мониторинга морских путей сообщения и поддержки поисково-спасательных операций.

Поставка 6 дополнительных самолетов обеспечит Индии возможность одновременного контроля нескольких регионов. Имеющихся 12 самолетов, по оценкам, недостаточно в случае проведения операций при урегулировании кризисов на разных театрах военных действий, а 18 самолетов обеспечат практически непрерывное наблюдение за маршрутами движения танкеров в Аравийском море, районом Андаманских и Никобарских островов, а также патрулирование Мозамбикского пролива в периоды напряженности.

Помимо поставки новых самолетов P-8I, ВМС Индии планируют усилить патрулирование с помощью БЛА MQ-9B, которые должны быть получены к 2029 году.

Президент США Дональд Трамп недавно заявил о желании возобновить переговоры после возникших разногласий в отношении торговых пошлин и сотрудничества Нью-Дели с Москвой в сфере энергетики.

Для Вашингтона сделка с P-8I важна по нескольким причинам, включая продажу испытанной высокотехнологичной системы с высокой стоимостью, сокращение дефицита торгового баланса США с Индией, а также дальнейшее снижение привязки ВС Индии к системам вооружения российского производства.

Как сообщал ЦАМТО, базовый контракт стоимостью около 2,1 млрд. долл., предусматривающий поставку 8 самолетов P-8I "Нептун", правительство Индии подписало в январе 2009 года. В июле 2016 года МО Индии реализовало опцион на поставку четырех дополнительных P-8I "Нептун" стоимостью 1,1 млрд. долл. К настоящему времени все самолеты поставлены и с 2013 года действуют, преимущественно, с авиабазы "Раджали" (Араконам, шт.Тамил-Наду).

В апреле 2021 года Госдепартамент США одобрил потенциальную поставку Индии в рамках программы "Иностранные военные продажи" еще 6 самолетов базовой патрульной авиации P-8I, а также связанного оборудования и услуг.