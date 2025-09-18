Войти
Lenta.ru

В США объяснили отправку российского Т-90МС из ОАЭ на СВО

761
0
0
Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости
Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости.

TNI: Отправка российского Т-90МС из ОАЭ на СВО объясняется потребностью ВС РФ

Отправка российского танка Т-90МС с выставки International Defence Exhibition & Conference (IDEX) в ОАЭ на специальную военную операцию (СВО) объясняется потребностью в данной технике Вооруженных сил (ВС) России. Об этом пишет обозреватель американского журнала The National Interest (TNI) Питер Сучиу.

Автор прокомментировал сообщение концерна «Уралвагонзавод» о том, что Т-90МС после выставки IDEX был перекрашен и практически в той же комплектации отправлен в зону СВО.

Сучиу усомнился в том, что у представленного на мероприятии в ОАЭ танка были те же комплектующие, что и у отправленного на СВО, поскольку есть риск промышленного шпионажа. «Существует проблема физической безопасности во время выставки, но затем возникает вопрос о секретных компонентах, которые могут быть непреднамеренно раскрыты. Во времена холодной войны американские военные и ЦРУ приложили все усилия, чтобы получить информацию о советской технике», — говорится в публикации.

Автор уверяет, что отправка Т-90МС в зону СВО прямо с выставки может объясняться якобы острой потребностью ВС РФ в такого рода технике.

Ранее госкорпорация «Ростех» сообщила, что главный секрет танков России заключается в уникальном сплаве характеристик и адаптивных возможностей производства.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
ОАЭ
Россия
США
Продукция
Т-90 "Владимир"
Компании
Минoбороны РФ
Ростех
Уралвагонзавод
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.09 09:42
  • 10538
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 17.09 18:08
  • 0
Ответ на "Быстрее, компактнее, мощнее: новая концепция эскадры от BAE Systems"
  • 17.09 11:43
  • 1
Быстрее, компактнее, мощнее: новая концепция эскадры от BAE Systems
  • 17.09 10:26
  • 2
«Росэл» начинает выпуск новой линейки отечественных серверов для ИИ
  • 17.09 04:50
  • 0
Ответ на "На Западе предупредили о превосходстве России в возможностях ПКР"
  • 17.09 04:05
  • 0
Ответ на "В Госдуме рассказали о готовности применить против Европы мощное оружие"
  • 17.09 02:05
  • 0
Ответ на "Стало известно о превосходстве алжирских Су-34 над российскими"
  • 17.09 00:40
  • 0
Вот интересная тема: поверим, что евроНАТО готовится к "отражению российской агрессии".
  • 16.09 22:55
  • 0
Ответ на "«Крупнейшая модернизация в истории»: Чехия подвела итоги подготовки к войне"
  • 16.09 17:49
  • 1
«Крупнейшая модернизация в истории»: Чехия подвела итоги подготовки к войне
  • 16.09 16:53
  • 40
Горечь от потерь России в Сирии навеяла мысли о Калмыкии
  • 16.09 07:11
  • 83
ChatGPT-4 и нейросети (ИИ) спешат на помощь ГШ ВС РФ и Российской армии
  • 16.09 03:01
  • 1
Зима на Украине не за горами: что нужно сделать, чтобы свет не погас (CNN, США)
  • 16.09 00:18
  • 0
Ответ на "В США напомнили о провале разрекламированного «Команча»"
  • 16.09 00:05
  • 1
Демонстрация с силой: какое оружие показали на выставке DSEI-2025