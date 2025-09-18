Тяжелые решения и предвыборный бюджет. Почему в партии Зеленского заговорили о скором конце спецоперации (Страна.ua, Украина)

"Страна": депутаты Рады признают, что конфликт на Украине заканчивается

Во фракции власти Украины неожиданно зазвучали прогнозы о скором завершении российско-украинского конфликта, пишет "Страна". Депутаты ссылаются на "ощущения" и "сигналы" из Офиса президента. Однако народу недостаточно пустых слов — им нужны доказательства.

Во фракции "Слуга народа" (СН) неожиданно заговорили о близком конце конфликта на Украине и выборах.

В последние дни прозвучало сразу несколько таких заявлений.

Например, народный депутат Федор Вениславский, который состоит в комитете по вопросам нацбезопасности и обороны, сказал, что конфликт, "очевидно", идет к завершению, и на это указывает возросшая активность политсил.

А Дмитрий Черный спрогнозировал в ближайшие месяцы старт избирательной кампании. Черный входит в состав комитета Рады по вопросам организации госвласти, в чьи функции входит, в том числе, курирование выборов.

Вениславский высказал свое мнение в интервью Radio NV. Он заявил, что конфликт на Украине, "очевидно, идет к завершению".

"Это кто-то признает, кто-то не признает, но фактически мы двигаемся в этом направлении", — сказал Вениславский.

Отвечая на вопрос, что указывает на вероятное завершение, Вениславский сказал, что это заявление президента США Дональда Трампа, который готов содействовать переговорам между президентом Украины Владимиром Зеленским и российским лидером Владимиром Путиным и лично в них участвовать.

В комментарии ТСН на эту тему Вениславский также сказал, что спецоперация на Украине может закончиться через "пару месяцев максимум". Он аргументирует это тем, что война стала позиционной, ни одна сторона не может добиться крупных успехов.

Также имеет значение, по его мнению, что Китай якобы посылал "четкие сигналы" России о необходимости двигаться к завершению.

В свою очередь Черный написал на своей странице в Фейсбуке*, что время работы девятого созыва парламента подходит к концу, и связано это с близким окончанием конфликта.

"Отсчет пошел на недели. Конечно, я могу ошибаться, но у меня есть ощущение, что эта каденция Рады подходит к завершению. Уже в следующем году, вероятно, страна будет иметь новый состав парламента. И это тесно переплетается с вопросом окончания боевых действий на Украине", — считает Черный.

Некоторые читатели его страницы засомневались в адекватности прогноза нардепа, но он продолжал настаивать на нем в комментариях.

Опрошенные "Страной" депутаты во фракции СН в большинстве своем не разделяют оптимизма коллег.

"Все хотели бы окончания конфликта. У кого-то это желание прорывается в комментариях прессе, как у Вениславского. А кто-то такую мечту называет ощущением. Все надеются на хороший исход переговоров, но, думаю, ни один человек на планете не скажет, чем и когда они закончатся", — сказал нам один из нардепов.

Другой собеседник, который входит в тот же комитет, что и депутат Черный, считает, что в плане боевых действий и выборов "ничего не изменилось".

"Дмитрий (Черный — Ред.) с нами в разговоре сказал, что прогноз ему подсказала интуиция", — говорит он.

В то же время есть и другое мнение.

"Коллеги (Вениславский и Черный — Ред.) делятся ощущениями, которые не только у них возникают после общения с представителями Офиса президента. Последние же в непубличных коммуникациях сейчас любят намекнуть, что „скоро конец“. На чем такой прогноз основан, они не поясняют, но многие действия Банковой действительно напоминают предвыборную логику (подробно об этом мы писали в отдельном материале — Ред.)", — говорит нам один из "слуг народа".

Источник в политических кругах сказал "Стране", что, по его мнению, быстрое завершение спецоперации возможно только в одном случае: если Зеленский примет условия Путина в виде вывода ВСУ со всей территории Донецка и гарантий безопасности без членства в НАТО и без присутствия войск членов Альянса на украинской территории.

"Но пока Зеленский категорически против этого. По крайней мере публично. Хотя вчера, на встрече с фракцией „слуг“, он заявил о неких тяжелых решениях, которые придется принимать, если ситуация на фронте ухудшится. Но неизвестно, что он имел под этим в виду — отвод войск из-под Донецка или же, например, снижение возраста мобилизации до 18 лет. Хотя, конечно, все больше признаков указывают, что власть активно готовится к выборам. В том числе и бюджет на следующий год, где прирост расходов на социальную сферу кратно больше, чем на оборону", — говорит источник.

*Принадлежит компании Meta, деятельность которой запрещена на территории России как экстремистская