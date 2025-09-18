Войти
Глава Роскосмоса анонсировал появление отечественного аналога системы Starlink

Источник изображения: topwar.ru

У России в скором времени появится собственный аналог американской системы спутниковой связи Starlink, об этом заявил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов.

Баканов анонсировал появление отечественной системы спутниковой связи в эфире программы «Соловьев LIVE», отвечая на реплику ведущего о том, что российские военные, так же как и украинцы, на фронте используют американский Starlink. По словам главы Роскосмоса, аналогичные российские терминалы скоро появятся.

Скоро дадим свой терминал,

— заявил Баканов.

Ранее сообщалось, что частная российская компания «Бюро 1440» разработала проект создания космической группировки «Рассвет», в рамках которого спутники на орбите будут обеспечивать широкополосный доступ в интернет в любой географической точке. Развертывание группировки начнется с декабря этого года, всего на вывод в космос 1200 космических аппаратов отводится два года и два этапа.

На данный момент на орбите работают несколько аналогичных аппаратов, по итогам тестирования которых доработаны серийные образцы. Спутники начнут отправлять на орбиту в конце года.

  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Компании
Роскосмос
