Рособоронэкспорт: основным конкурентом РФ за второе место в мире по экспорту оружия до 2030 года будет Франция

ЦАМТО, 17 сентября. Основным конкурентом РФ за второе место по поставкам оружия за рубеж до 2030 года будет оставаться Франция, сообщил 16 сентября заместитель гендиректора "Рособоронэкспорта" Вячеслав Козлов.

Как передает "РИА Новости", согласно представленной им презентации, РФ будет занимать второе место на рынке экспорта вооружения к 2030 году с объемом поставок 15 млрд. долл., третье место будет у Франции с объемом 14 млрд. долл., далее расположатся Южная Корея и Германия, которые будут экспортировать оружия на 9,5 и 8 млрд. долл., соответственно.

К 2030 году на мировом рынке, помимо Южной Кореи, активное участие будут принимать еще два новых крупных экспортера – Турция и Индия с объемами 6 и 4 млрд. долл., соответственно.