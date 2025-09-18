Рособоронэкспорт: Россия получила более 100 млн. долл. от производства автоматов АК-203 в Индии

ЦАМТО, 17 сентября. Лицензионное производство автоматов АК-203 в Индии уже принесло предприятиям российской промышленности более 100 млн. долл.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил 16 сентября заместитель гендиректора "Рособоронэкспорта" Вячеслав Козлов.

"На сегодняшний день Российская Федерация уже получила более 100 млн. долл. от реализации этого проекта. Проект продолжается и рассчитан на длительный срок – более семи лет", – сказал В.Козлов на заседании в рамках Международного технологического конгресса.

Российские модели автоматов выпускаются в Индии на совместном предприятии Indo-Russian Rifles Private Limited. В 2023 году началась поставка автоматов АК-203 по контракту для Минобороны Индии с общей производственной программой более 600 тыс. ед.

Сейчас РФ и Индия ведут работу по увеличению уровня локализации за счет освоения индийскими предприятиями различных компонентов автомата.