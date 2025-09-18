Оборонный бюджет Нидерландов в 2026 году составит 26,8 млрд. евро

ЦАМТО, 17 сентября. Нидерланды увеличат в 2026 году бюджет на оборону на 3,4 млрд. евро – до уровня более 26 млрд. евро, сообщил 16 сентября глава Минобороны королевства Рубен Брекелманс.

"В День принца мы объявляем, что оборонный бюджет увеличится в следующем году на 3,4 млрд. евро – до 26,8 млрд. евро", – цитирует "РИА Новости" Р.Брекелманса.

По его словам, это позволит Нидерландам расширить оборонительный потенциал, в том числе за счет увеличения закупок военной техники и боеприпасов, а также инвестиций в оборонную промышленность и инновационные технологии.

День принца (Prinsjesdag) в Нидерландах проводится ежегодно в третий вторник сентября. В этот день король Нидерландов по традиции произносит речь, в которой представляет в общих чертах направления политики правительства на предстоящий год. Также в День принца принимается бюджет страны на будущий год.