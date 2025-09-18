Бельгия закупит у США ракеты класса "воздух-воздух" для истребителей F-35 на сумму 280 млн. евро

ЦАМТО, 17 сентября. Бельгия закупит у США ракеты класса "воздух-воздух", а также системы наведения, предназначенные для оснащения истребителей F-35, на сумму 280 млн. евро, сообщает агентство Belga со ссылкой на Минобороны королевства.

Как отмечает агентство, в своем пресс-релизе Минобороны Бельгии подтвердило, что Брюссель закупит ракеты AIM-9X Sidewinder класса "воздух-воздух" на сумму 280 млн. евро.

Ранее Госдепартамент США одобрил потенциальную поставку Бельгии ракет AIM-9X Sidewinder на сумму до 567,8 млн. долл. (480 млн. евро).

"Закупка включает несколько сотен ракет класса "воздух-воздух" и соответствующих блоков наведения для бельгийского парка истребителей F-35, которые вводятся в эксплуатацию для замены устаревших F-16", – цитирует "РИА Новости" сообщение Минобороны Бельгии.