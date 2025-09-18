Войти
Lenta.ru

Российские танки оказались модными

721
0
0
Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости
Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости.

«Ростех»: Танки России задают моду для тяжелой бронетехники во всем мире

Российские танки задают моду для тяжелой бронетехники во всем мире. Об этом в Telegram заявила госкорпорация «Ростех».

«Отечественные танки задают моду для тяжелой бронетехники в мире: другие страны регулярно копируют решения, впервые отработанные на российских машинах», — рассказали в компании.

Там заметили, что французские танки Leclerc получили автомат заряжания и уплотненную компоновку, тогда как американские боевые машины Abrams начали оснащаться динамической защитой.

«Китайские производители используют наши форм-факторы, заметные невооруженным глазом», — добавили в компании.

В госкорпорации уточнили, что иностранные производители так и не узнали главный секрет российских танков.

Ранее концерн «Уралвагонзавод» сообщил, что российский танк Т-90МС, который показали на выставке IDEX 2025 в Абу-Даби в ОАЭ, после подготовки отправили в зону специальной военной операции.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
ОАЭ
Россия
США
Продукция
Leclerc
Т-90 "Владимир"
Компании
Ростех
Уралвагонзавод
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.09 09:42
  • 10538
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 17.09 18:08
  • 0
Ответ на "Быстрее, компактнее, мощнее: новая концепция эскадры от BAE Systems"
  • 17.09 11:43
  • 1
Быстрее, компактнее, мощнее: новая концепция эскадры от BAE Systems
  • 17.09 10:26
  • 2
«Росэл» начинает выпуск новой линейки отечественных серверов для ИИ
  • 17.09 04:50
  • 0
Ответ на "На Западе предупредили о превосходстве России в возможностях ПКР"
  • 17.09 04:05
  • 0
Ответ на "В Госдуме рассказали о готовности применить против Европы мощное оружие"
  • 17.09 02:05
  • 0
Ответ на "Стало известно о превосходстве алжирских Су-34 над российскими"
  • 17.09 00:40
  • 0
Вот интересная тема: поверим, что евроНАТО готовится к "отражению российской агрессии".
  • 16.09 22:55
  • 0
Ответ на "«Крупнейшая модернизация в истории»: Чехия подвела итоги подготовки к войне"
  • 16.09 17:49
  • 1
«Крупнейшая модернизация в истории»: Чехия подвела итоги подготовки к войне
  • 16.09 16:53
  • 40
Горечь от потерь России в Сирии навеяла мысли о Калмыкии
  • 16.09 07:11
  • 83
ChatGPT-4 и нейросети (ИИ) спешат на помощь ГШ ВС РФ и Российской армии
  • 16.09 03:01
  • 1
Зима на Украине не за горами: что нужно сделать, чтобы свет не погас (CNN, США)
  • 16.09 00:18
  • 0
Ответ на "В США напомнили о провале разрекламированного «Команча»"
  • 16.09 00:05
  • 1
Демонстрация с силой: какое оружие показали на выставке DSEI-2025