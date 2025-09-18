Пентагон одобрил две партии военной помощи Украине за счет финансирования странами НАТО

Элбридж Колби во время слушаний по его утверждению на пост заместителя министра обороны по политическим вопросам в Комитете Сената по вооруженным силам 4 марта 2025 года.

ЦАМТО, 17 сентября. Пентагон одобрил две партии военной помощи Киеву по 500 млн. долл. за счет стран НАТО в рамках программы удовлетворения приоритетных потребностей, передает агентство Рейтер со ссылкой на свои источники.

"Заместитель главы Пентагона Элбридж Колби одобрил две партии по 500 млн. долл. в рамках нового механизма Prioritized Ukraine Requirements List (PURL)", – цитирует "РИА Новости" сообщение агентства.

В начале августа украинский министр обороны Денис Шмыгаль заявил, что США и НАТО запускают новый механизм поддержки Украины через инициативу PURL, предусматривающую быстрые поставки вооружения через добровольные взносы стран альянса.