AERO Vodochody поставила вторую партию УТС L-39 "Скайфокс" ВВС Венгрии

ЦАМТО, 17 сентября. Минобороны Венгрии объявило о прибытии 12 сентября на авиабазу в Кечкемете, где размещается 101-я авиабригада ВС Венгрии, двух УТС L-39 "Скайфокс" (ранее носил обозначение L-39NG).

Таким образом, на текущий момент чешская компания AERO Vodochody передала ВВС Венгрии пять самолетов L-39 "Скайфокс". Первые три УТС прибыли в страну в мае 2025 года. В настоящее время командование осуществляет разработку системы обучения и подготовку инструкторов с использованием новых самолетов.

Как сообщал ЦАМТО, контракт на поставку ВВС Венгрии 12 новых L-39NG был заключен с компанией AERO Vodochody Aerospace 17 апреля 2022 года. Детали продажи, включая стоимость, не раскрывались. Всего венгерские ВВС должны получить 8 учебно-тренировочных самолетов и четыре легких боевых самолета с подфюзеляжной электронно-оптической системой, адаптированных для ведения разведки и авиационной поддержки. Комплексная система обучения также включает тренажеры, системы наземного обслуживания и поддержки.

Первые три УТС L-39 "Скайфокс" компания AERO Vodochody передала ВВС Венгрии 30 мая 2025 года. Венгрия стала третьим оператором этого самолета после Вьетнама и Чехии.

Как предполагается, все самолеты L-39 будут поставлены ВВС Венгрии до конца 2028 года. Согласно планам, система обучения и УТС будут интегрированы в программу NATO Flight Training Europe.

AERO Vodochody позиционирует L-39 "Скайфокс" в качестве замены широко распространенного в мире L-39 "Альбатрос". Он отличается более легким планером, более мощным и эффективным двигателем FJ44-4M с системой управления FADEC компании Williams International, топливными баками в законцовках крыла, кабиной с современной авионикой, адаптированной для обучения пилотов самолетов 4-го и 5-го поколений, приподнятым для лучшего обзора задним креслом пилота. Самолет способен развивать максимальную скорость 907 км/ч, продолжительность полета – 3 ч 45 мин., дальность полета с внутренними топливными баками – 1900 км. УТС использует технологии моделирования для повышения эффективности обучения.