«Самый длинный выстрел»: США совершенствуют авиаракету AIM-120 AMRAAM

Источник изображения: topwar.ru

AIM-120 AMRAAM

Американский концерн Raytheon на фоне успехов России и Китая в развитии вооружений продолжает совершенствовать ракету класса «воздух-воздух» средней дальности AIM-120, в частности, увеличивая радиус её действия. В то же время своего часа ждёт её преемница AIM-260 с гораздо большей дистанцией полёта.

Истребитель F-22 Raptor совершил самый дальний из известных выстрелов ракетой AIM-120 AMRAAM, обновив рекорд

- сообщает Raytheon, не назвав конкретного расстояния, так как подобные данные в США строго засекречены.

Американское командование уделяет повышенное внимание развитию УРВВ, стремясь не отставать от разработок Китая и России. Приближается к вводу в эксплуатацию AIM-260, но AMRAAM останется на вооружении на десятилетия, поэтому необходима постоянная модернизация ракеты, чтобы соответствовать современному полю боя.

Так, в России утверждают, что УРВВ Р-37М, по крайней мере в экспортной версии, может поражать некоторые типы воздушных целей на расстоянии до 200 км. Как полагают в издании The War Zone, видимо, речь идёт о крупных и мало манёвренных аппаратах, и это, скорее всего, «показатели из рекламного буклета со всеми вытекающими оговорками».

Тем не менее ракета Р-37М добилась значительных успехов в боевых действиях на Украине и явно вызывает беспокойство у НАТО

- говорится в американском издании.

Источник изображения: topwar.ru

Запуск УРВВ Р-37М с Су-35С

Наблюдается существенный прогресс и в КНР. По мнению экспертов британского института RUSI, дальность действия китайской УРВВ PL-15 превышает таковую у AIM-120D – одной из последних версий AMRAAM. PL-15 уже широко используется в авиации, в то время как Пекин работает над более дальнобойным оружием, в том числе над гораздо более крупной PL-17, которая, вполне возможно, предназначена в первую очередь для поражения особо важных объектов, таких как топливозаправщики и самолёты ДРЛО.

Кроме того, существует ракета, получившая неформальное обозначение PL-16. Судя по всему, она была разработана для размещения внутри фюзеляжа истребителя J-20, который может вместить 6 УРВВ этого типа вместо 4 PL-15.

Испытания AIM-120 на большой дальности показывают, что, даже если она уступает более новым изделиям, у неё всё ещё есть много потенциала, в том числе в плане увеличения дистанции полёта.