Ростех: российские танки задают моду для тяжелой бронетехники в мире

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Российские танки определяют тренды в мировой тяжелой бронетехнике. Другие страны регулярно копируют решения, впервые апробированные на отечественных машинах. Об этом ТАСС заявили в Ростехе.

"Отечественные танки задают моду для тяжелой бронетехники в мире. Другие страны регулярно копируют решения, впервые отработанные на российских машинах. Так, в свое время французские конструкторы сделали автомат заряжания и уплотнили компоновку для своих основных танков "Леклерк". Пентагон оснастил "Абрамсы" динамической защитой, которую ранее пытался критиковать. Израильские конструкторы подсмотрели комплексы активной защиты. Теперь США планируют создать у себя аналоги дополнительной защиты танков от дронов, которые также впервые были опробованы на российской бронетехнике в зоне СВО. Китайские производители используют наши форм-факторы, заметные невооруженным глазом", - заявили в Ростехе.

В госкорпорации подчеркнули, что при всем этом традиции отечественной конструкторской мысли скопировать невозможно. "При этом главный секрет остается в тени - в российских танках реализован уникальный сплав технических характеристик, технологического и производственного совершенства, гибкости эксплуатации, эргономичности и адаптивности к меняющимся условиям. Все это помножено на традиции отечественной конструкторской мысли, которые скопировать нельзя", - отметили в Ростехе.

Госкорпорация производит современные основные танки нескольких моделей - новейший Т-90М "Прорыв", глубоко модернизированный Т-72Б3М и газотурбинный Т-80БВМ. "Все машины эффективно применяются в зоне проведения СВО. Российские танки отличаются высокой огневой мощью и мобильностью, совершенством прицельных комплексов и оборудования. Машины показывают лучшую живучесть, выдерживая многие попадания противотанковых средств. Традиционно для отечественного танкостроения их ремонтопригодность позволяет возвращать машины в строй по несколько раз", - заявили в организации.

В Ростехе также добавили, что российские танки остаются единственными машинами в мире, оснащенными эффективным комплексом управляемого вооружения, что дает им преимущество в дальности поражения целей противника прямой наводкой. "Также на танках РФ успешно отработан метод стрельбы с закрытых позиций за счет взаимодействия с операторами беспилотников. Нередко на пристрелку уходит всего один-два боеприпаса", - уточнили в госкорпорации.