Войти
ТАСС

Ростех: российские танки задают моду для тяжелой бронетехники в мире

761
0
+1
Экспортная версия танка Т-90МС "Прорыв" на выставке IDEX 2025 в ОАЭ
Экспортная версия танка Т-90МС "Прорыв" на выставке IDEX 2025 в ОАЭ.
Источник изображения: © РИА Новости / Кирилл Зыков

В госкорпорации подчеркнули, что при всем этом традиции отечественной конструкторской мысли скопировать невозможно

МОСКВА, 17 сентября. /ТАСС/. Российские танки определяют тренды в мировой тяжелой бронетехнике. Другие страны регулярно копируют решения, впервые апробированные на отечественных машинах. Об этом ТАСС заявили в Ростехе.

"Отечественные танки задают моду для тяжелой бронетехники в мире. Другие страны регулярно копируют решения, впервые отработанные на российских машинах. Так, в свое время французские конструкторы сделали автомат заряжания и уплотнили компоновку для своих основных танков "Леклерк". Пентагон оснастил "Абрамсы" динамической защитой, которую ранее пытался критиковать. Израильские конструкторы подсмотрели комплексы активной защиты. Теперь США планируют создать у себя аналоги дополнительной защиты танков от дронов, которые также впервые были опробованы на российской бронетехнике в зоне СВО. Китайские производители используют наши форм-факторы, заметные невооруженным глазом", - заявили в Ростехе.

В госкорпорации подчеркнули, что при всем этом традиции отечественной конструкторской мысли скопировать невозможно. "При этом главный секрет остается в тени - в российских танках реализован уникальный сплав технических характеристик, технологического и производственного совершенства, гибкости эксплуатации, эргономичности и адаптивности к меняющимся условиям. Все это помножено на традиции отечественной конструкторской мысли, которые скопировать нельзя", - отметили в Ростехе.

Госкорпорация производит современные основные танки нескольких моделей - новейший Т-90М "Прорыв", глубоко модернизированный Т-72Б3М и газотурбинный Т-80БВМ. "Все машины эффективно применяются в зоне проведения СВО. Российские танки отличаются высокой огневой мощью и мобильностью, совершенством прицельных комплексов и оборудования. Машины показывают лучшую живучесть, выдерживая многие попадания противотанковых средств. Традиционно для отечественного танкостроения их ремонтопригодность позволяет возвращать машины в строй по несколько раз", - заявили в организации.

В Ростехе также добавили, что российские танки остаются единственными машинами в мире, оснащенными эффективным комплексом управляемого вооружения, что дает им преимущество в дальности поражения целей противника прямой наводкой. "Также на танках РФ успешно отработан метод стрельбы с закрытых позиций за счет взаимодействия с операторами беспилотников. Нередко на пристрелку уходит всего один-два боеприпаса", - уточнили в госкорпорации. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Китай
Россия
США
Продукция
M1 Abrams
Т-72
Т-72Б
Т-80
Т-80БВМ
Т-90 "Владимир"
Компании
Ростех
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.09 09:42
  • 10538
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 17.09 18:08
  • 0
Ответ на "Быстрее, компактнее, мощнее: новая концепция эскадры от BAE Systems"
  • 17.09 11:43
  • 1
Быстрее, компактнее, мощнее: новая концепция эскадры от BAE Systems
  • 17.09 10:26
  • 2
«Росэл» начинает выпуск новой линейки отечественных серверов для ИИ
  • 17.09 04:50
  • 0
Ответ на "На Западе предупредили о превосходстве России в возможностях ПКР"
  • 17.09 04:05
  • 0
Ответ на "В Госдуме рассказали о готовности применить против Европы мощное оружие"
  • 17.09 02:05
  • 0
Ответ на "Стало известно о превосходстве алжирских Су-34 над российскими"
  • 17.09 00:40
  • 0
Вот интересная тема: поверим, что евроНАТО готовится к "отражению российской агрессии".
  • 16.09 22:55
  • 0
Ответ на "«Крупнейшая модернизация в истории»: Чехия подвела итоги подготовки к войне"
  • 16.09 17:49
  • 1
«Крупнейшая модернизация в истории»: Чехия подвела итоги подготовки к войне
  • 16.09 16:53
  • 40
Горечь от потерь России в Сирии навеяла мысли о Калмыкии
  • 16.09 07:11
  • 83
ChatGPT-4 и нейросети (ИИ) спешат на помощь ГШ ВС РФ и Российской армии
  • 16.09 03:01
  • 1
Зима на Украине не за горами: что нужно сделать, чтобы свет не погас (CNN, США)
  • 16.09 00:18
  • 0
Ответ на "В США напомнили о провале разрекламированного «Команча»"
  • 16.09 00:05
  • 1
Демонстрация с силой: какое оружие показали на выставке DSEI-2025